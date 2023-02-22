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Rio Tinto сократила годовую чистую прибыль на 41%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto в 2022 году снизила чистую прибыль на 41% - до $12,42 млрд по сравнению с $21,09 млрд годом ранее.

Базовая прибыль компании уменьшилась до $13,28 млрд с $21,38 млрд.

Негативное влияние на финансовые показатели компании оказало снижение цен на железную руду (на 26%) и медь (на 5%).

Аналитики в среднем оценивали базовую прибыль Rio Tinto на уровне $13,39 млрд, согласно данным Visible Alpha.

Компания объявила размер финальных дивидендов - $2,25 на акцию, в результате чего общая сумма выплат за год составит $4,92 на акцию. По итогам 2021 года Rio Tinto выплатила самые высокие за ее историю дивиденды - $10,4 на акцию.

Днем ранее BHP Group Ltd., крупнейшая в мире горнодобывающая компания, сообщила о падении чистой прибыли в июле-декабре 2022 года на 32% - до $6,46 млрд с $9,44 млрд за аналогичный период предыдущего года. Базовая прибыль также упала на 32% и составила $6,6 млрд. Средний прогноз экспертов предполагал показатель на уровне $6,82 млрд, по результатам опроса Vuma Financial. Средняя цена продажи желруды компании опустилась на 25%, меди - на 19%.

Oz Minerals Ltd., которая находится в процессе поглощения со стороны BHP, по итогам 2022 года сократила чистую прибыль также из-за более низкой стоимости металлов. Показатель составил 207,3 млн австралийских долларов ($142,1 млн) против 530,7 млн долларов в 2021 году.

Rio Tinto Австралия BHP Group Oz Minerals
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