Инфляция в РФ с 14 по 20 февраля замедлилась до 0,06%

В годовом выражении инфляция снизилась в район 11,5%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 14 по 20 февраля составила 0,06% после 0,18% с 7 по 13 февраля, 0,26% с 31 января по 6 февраля, 0,21% с 24 по 30 января, 0,14% с 17 по 23 января, 0,15% с 10 по 16 января и 0,24% с 1 по 9 января 2023 года, сообщил в среду Росстат.

Недельный рост цен стал минимальным с середины декабря (с 13 по 19 декабря цены прибавили 0,02%, но тогда низкая динамика объяснялась падением тарифов на перелет в самолете сразу на 9,1%).

С начала месяца цены к 20 февраля выросли на 0,46%, с начала года цены к 20 февраля повысились на 1,30%.

Из данных за 20 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 февраля замедлилась до 11,54% с 11,80% на 13 февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря.

В 2022 году инфляция начала ускоряться во второй половине февраля, поэтому со следующей недели годовая инфляция начнет еще более резко замедляться (в марте 2022 года цены за месяц подскочили сразу на 7,61%, поэтому в марте этого года годовая инфляция может замедлиться примерно на 7 п.п. и уйти в район 4%).

Основной причиной замедления инфляции в третью неделю февраля по сравнению с первой и второй неделями стало существенное торможение роста цен на овощи. Цены на плодоовощную продукцию с 14 по 20 февраля выросли на 1,2% (с 7 по 13 февраля они выросли на 3,3%, а с 31 января по 6 февраля подскочили сразу на 5,1%), в том числе на лук - на 6,9%, помидоры - на 4,0%, бананы - на 3,8%, свеклу и картофель - на 1,0%, морковь - на 0,7%, яблоки - на 0,6%. В то же время цены на огурцы снизились на 2,1% (снижение цен на огурцы зафиксировано впервые с конца августа), капусту - на 0,8%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 февраля, приняв ожидаемое решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, дал рынку "ястребиный" сигнал о будущей направленности ДКП.

По итогам трех предыдущих заседаний ЦБ не давал рынку направленного сигнала, используя в заявлении только формальную его часть. ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

В этот раз ЦБ к формальной части сигнала добавил "ястребиную" фразу. "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор. В глоссарии ЦБ под "ближайшими" понимаются, как правило, три предстоящих заседания.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ 10 февраля заявила, что проинфляционные риски в экономике РФ в целом увеличились, поэтому вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения.

"В последнее время произошли важные изменения. С одной стороны, заметно ухудшились условия внешней торговли - снизились цены на российскую нефть. С другой - ситуация в экономике складывается лучше октябрьского прогноза. Продолжается сдвиг в структуре спроса: потребление остается сдержанным, частные инвестиции замедляются, но растут бюджетные расходы. При этом проинфляционные риски в целом увеличились. Поэтому в текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения. Целесообразность изменения ставки будет определяться развитием ситуации", - сказала глава ЦБ.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.