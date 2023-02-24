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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Инфляция в Японии в январе ускорилась до максимума с декабря 1981 года

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в январе выросли на 4,3% в годовом выражении - максимальными темпами с декабря 1981 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 4% в декабре.

Продукты питания в Японии в прошлом месяце подорожали на 7,3%, одежда - на 3,1%, мебель и товары для дома - на 7,7%, медицинское обслуживание - на 0,5%, образовательные услуги - на 0,7%, транспортные и телекоммуникационные услуги - на 2,1%.

Стоимость коммунальных услуг выросла на 14,9%, в том числе, электричество подорожало на 20,2%, газ - на 24,3%.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) увеличились в январе на 4,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимально с сентября 1981 года. Их подъем ускорился с декабрьских 4% и совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей усилилась до 3,2% с 3% месяцем ранее.

Потребительские цены в Японии в январе увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца. В декабре повышение составило 0,3%.

Япония
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