Доллар достиг 76 руб. впервые с 22 апреля 2022 года

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США в ходе торгов на Московской бирже в пятницу достиг 76 рублей впервые с 22 апреля 2022 года; рубль снижается в основных валютных парах на новостях относительно новых антироссийских санкций со стороны США и Европы.

Курс доллара США составил 76 руб./$1 в 13:52 МСК, что на 1 рубль выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,45 руб./EUR1, подорожав на 1,05 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,02 рубля - до 78 рублей. Курс китайского юаня подрос на 4,2 копейки - до 10,945 рубля.

США в координации с партнерами по G7 в пятницу введут очередные санкции против России: они затронут свыше 200 физических и юридических лиц, причем не только базирующихся в РФ, сообщает Белый дом. "Санкции будут введены против более 200 человек и юрлиц, причем не только из России, но и из других стран - в Европе, Азии и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении. В нем указывается, что речь идет о людях и структурах, помогающих российскому ВПК.

"Мы в координации с союзниками и партнерами также введем санкции против дюжины российских финансовых институтов, а также против российских официальных лиц", - отмечает Белый дом. "Санкции также коснутся будущих возможностей России в сфере энергетики. Это будет сделано таким образом, чтобы минимизировать перебои поставок на рынки. США также расширяют санкции на российские металлы, горнодобывающую отрасль", - сообщили в администрации США.

Президент США Джо Байден позже в пятницу подпишет распоряжение о повышении пошлин более чем на 100 металлов, минералов и химикатов из России, сообщает Белый дом. "Сегодня президент подпишет официальное объявление о повышении пошлин на некоторые российские товары, импортируемые в США", - говорится в сообщении. "Сегодняшние меры означают повышение пошлин на более 100 металлов, минералов и химикатов из России. Их стоимость оценивается примерно в $2,8 млрд", - поясняет Белый дом.

Кроме того, подготовленные меры "существенно увеличат стоимость доступа на американский рынок для алюминия, который выплавлен в России", отмечается в сообщении. В Белом доме пояснили, что данная мера нацелена на то, чтобы помочь американским производителям алюминия, страдающим от высоких цен на энергоносители.

В свою очередь британский МИД в пятницу объявил о расширении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. "Министр иностранных дел Джеймс Клеверли объявил сегодня о новом пакете скоординированных на международном уровне санкций и мер в сфере торговли в отношении России. В частности, введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

Санкции введены в отношении компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники: АО "Изумруд", АО "Завод Элекон", АО "Ломо", АО "Звезда", ООО "Завод Сокол"; 34 представителей, связанных с двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями - "Ростех" и "Алмаз-Антей", а также банков: это банк "Санкт-Петербург", "Уралсиб", банк "Зенит", а также МТС-Банк.

Кроме того, в санкционном списке оказались Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, который входит в состав госкорпорации "Росатом", а также Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики.

Также в новый санкционный список включены 80 физических лиц. Под санкции, в частности, подпали вице-премьер РФ Александр Новак, гендиректор и председатель правления ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский, директор авиационного комплекса "Ростех" Анатолий Сердюков, исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, директор по особым поручениям "Ростеха" Николай Андрианов, первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

Санкции ввели в отношении гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, гендиректора ООО "Газпром Экспорт" Елены Бурмистровой, председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова, ректора РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Виктора Мартынова.