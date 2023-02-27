МосБиржа приостановила торги паями 15 БПИФов под управлением "Тинькофф Капитал"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа приостановила торги инвестиционными паями 15 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов) под управлением ООО "Тинькофф Капитал", включенными в первый раздел котировального списка, сообщается в информации на сайте биржи.

Решение принято в связи с тем, что управляющая компания решила приостановить определение стоимости чистых активов фондов, а также выдачу и погашение паев по ним с 27 февраля.

Решение биржи принято в отношении паев следующих БПИФов рыночных финансовых инструментов: "Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США", "Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро", "Тинькофф Золото", "Тинькофф США 500", "Тинькофф Индекс экологически чистых технологий", "Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития", "Тинькофф Индекс обратного выкупа", "Тинькофф Индекс развивающихся рынков", "Тинькофф Индекс ФинТех компаний", "Тинькофф Индекс кибербезопасности", "Тинькофф полупроводники", "Тинькофф Индекс пан Азии", "Тинькофф Индекс акций компаний еврозоны", "Тинькофф Еврооблигации в евро" и "Тинькофф искусственный интеллект".

Накануне компания "Тинькофф Инвестиции", входящая как и управляющая компания "Тинькофф Капитал", в группу Тинькофф банка, который Евросоюз 25 февраля включил в санкционный список, сообщила, что приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами.

"Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на "СПБ бирже", на неподсанкционную кампанию. Во избежание риска блокировки, а также, чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение одной-трех недель мы планируем запустить торги", - заявил брокер.

Так как "СПБ биржа" взаимодействует с европейскими учетными институтами, и с целью защиты клиентских активов от потенциальных рисков участие "Тинькофф" в торгах было приостановлено, отметила компания. Доступ к ценным бумагам, торгующимся на Гонконгской бирже, также будет временно ограничен, так как он предоставляется "СПБ биржей".