"Тинькофф инвестиции" приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами и евро

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Тинькофф инвестиции" временно приостанавливают торговлю иностранными ценными бумагами и евро, говорится в сообщении брокера в его телеграм-канале.

"Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на "СПБ бирже" на неподсанкционную кампанию. Во избежание риска блокировки, а также, чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение одной-трех недель мы планируем запустить торги", - заявил брокер.

Так как "СПБ биржа" взаимодействует с европейскими учетными институтами, и с целью защиты клиентских активов от потенциальных рисков участие "Тинькофф" в торгах было приостановлено, отметила компания.

Доступ к ценным бумагам, торгующимся на "Гонконгской бирже", также будет временно ограничен, так как он предоставляется "СПБ биржей".

По рублевым ценным бумагам, торгующимся на "Московской бирже", ничего не меняется, бумаги останутся в перечне ликвидных инструментов и будут учитываться при расчете маржинальных показателей, заявили "Тинькофф инвестиции".

Вместе с тем выводы в евро для клиентов будут доступны. "Торги евро с 27 февраля 2023 года будут приостановлены. Евро исключены из перечня ликвидных инструментов", - заявил брокер.

"Санкции не влияют на торги, а также заводы/выводы долларов и других валют. Весь функционал доступен в полном объеме", - сообщили в компании.

"Тинькофф инвестиции" планируют перевести активы в новый неподсанкционный депозитарий. Никаких дополнительных действий от клиентов не требуется. "Торги иностранными ценными бумагами, а также весь функционал будет доступен, как и ранее, в вашем мобильном приложении. Мы проработали эти решения и договоренности еще несколько месяцев назад, поэтому процесс переноса торговли не должен занять более одной-трех недель", - говорится в сообщении.

Брокер отметил, что ценные бумаги клиентов не будут заблокированы. "Блокировка в мае 2022 года не была вызвана введением санкций в отношении брокеров", - напомнила компания.

Маржинальная торговля иностранными ценными бумагами будет временно приостановлена, иностранные ценные бумаги убраны из перечня ликвидных бумаг, заявил брокер. "Следите за маржинальными показателями, при необходимости пополните счет, чтобы избежать маржин-колла. По рублевым бумагам, торгующимся на "Мосбирже", ничего не меняется, бумаги останутся в перечне ликвидных инструментов и будут учитываться при расчете маржинальных показателей", - заявила компания.

Обслуживание ИИС осуществляется в штатном режиме, налоговый вычет сохраняется, сообщили "Тинькофф инвестиции". Кроме того, вводимые меры не окажут никакого влияния на налоговый учет и вычеты.

ЕС 25 февраля включил в санкционный список "Тинькофф банк".