"Мосбиржа" увеличила срок сделок с валютными свопами, поставочными и расчетными форвардами пары юань/рубль

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа с 27 февраля увеличила максимально возможный срок заключаемых участниками торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) сделок с валютными свопами (FX Swap), а также поставочными и расчетными валютными форвардами (FX Fwd, FX NDF) с валютной парой китайский юань/российский рубль.

Срок сделок увеличен до пяти лет, сообщается в пресс-релизе биржи.

Ранее участники могли заключать сделки с этими инструментами на срок не более одного года.

"Удлинение сроков сделок своп и форвард с валютной парой китайский юань/российский рубль позволит участникам российского финансового рынка получить понимание стоимости фондирования в юанях на горизонте более одного года. Это важный фактор, повышающий возможности эффективной балансировки рисков при осуществлении всего спектра операций с китайским юанем: кредитования, привлечения депозитов, хеджирования валютных и процентных рисков", - сказал через пресс-службу директор по внебиржевым деривативам биржи Роман Локтионов.

Кроме того, у участников рынка СПФИ появилась возможность выбрать способ определения валютного курса для сделок с расчетными валютными форвардами по всем базовым активам - валютному фиксингу "Московской биржи" или курсу Банка России. Курс Банка России в сделках с расчетными валютными форвардами доступен для всех рублевых валютных пар.

Рынок СПФИ - единственная в России площадка, где формируется кривая рублевой доходности, построенная на основании процентных деривативов. На рынке обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды со сроком исполнения от трех дней до десяти лет в зависимости от типа инструмента.

Сделки на рынке СПФИ заключаются с центральным контрагентом, в качестве которого выступает Национальный клиринговый центр. Это избавляет участников рынка от необходимости оценивать риски каждого контрагента и подписывать с ними генеральные соглашения, позволяет снизить затраты на капитал и пользоваться преимуществами единого клиринга и обеспечения с другими рынками "Московской биржи".