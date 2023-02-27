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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

"СОГАЗ-Недвижимость" купит у Петербурга санаторий за 1,75 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ООО "СОГАЗ-Недвижимость" приобретет санаторий "Белые ночи", принадлежащий Петербургу и расположенный в Курортном районе города, за 1,75 млрд рублей, говорится в протоколе аукциона, опубликованном на портале ГИС "Торги".

Аукцион провели по программе приватизации городского имущества. Цена покупки соответствует начальной цене на торгах. В состав имущественного комплекса санатория "Белые ночи" входят 14 зданий общей площадью 43,6 тысячи кв. м, а также 35,5 га земли.

Как говорится на сайте санатория, учреждение открыли в 1988 году на побережье Финского залива. С момента основания оздоровительный комплекс был ориентирован на прием первых лиц советского государства. Профильными направлениями здравницы являются заболевания: сердечно-сосудистой системы, периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, периферических сосудов, функциональных расстройств центральной нервной системы. Вместе с тем, по данным городского правительства, в настоящее время средний износ главного здания составляет порядка 35%, а некоторые конструктивные элементы изношены на 100% в силу того, что капитальный ремонт в нем не проводился с момента открытия.

С сентября 2017 года санаторий "Белые ночи" вошел в состав группы клиник "СОГАЗ Медицина". Имущество здравницы было передано группе "СОГАЗ Медицина" на правах аренды. Однако летом 2022 года "СОГАЗ" продал свой медицинский бизнес российским менеджерам. Теперь группа работает под названием "Мой медицинский центр".

В ноябре 2022 года депутаты Петербурга одобрили приватизацию главного здания санатория "Белые ночи". Тогда ряд депутатов выступил против приватизации комплекса, в частности, выразив опасения, что на месте пансионата в курортной зоне на побережье Финского залива появится жилая застройка.

На этапе первого чтения представитель губернатора Петербурга в парламенте Константин Сухенко говорил, что здание было передано в аренду до 2066 года.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, по 25% ООО "Мой медицинский центр" принадлежат Станиславу Андрееву, Владиславу Баранову, Андрею Обрезану и Инге Хабаловой. Арендная плата за использование санатория ежегодно составляет порядка 84 млн рублей.

Петербург СОГАЗ-Недвижимость Белые ночи Финский залив Константин Сухенко
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