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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Розничные продажи в Японии в январе выросли максимально с мая 2021 года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в январе увеличились по итогам 11-го месяца подряд, причем темпы их роста были максимальными с мая 2021 года.

Показатель поднялся на 6,3% относительно того же месяца прошлого года после повышения на 3,8% в декабре, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост на 4%.

Потребительские расходы в стране продолжают увеличиваться благодаря полному снятию карантинных ограничений. Продажи товаров повседневного спроса увеличились в январе на 8,9%, одежды и аксессуаров - на 4,8%, продуктов питания и напитков - на 5,4%, автомобилей - на 19,3%, топлива - на 0,7%, предметов гигиены и товаров медицинского назначения - на 7,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи в Японии в январе увеличились на 1,9%.

Промпроизводство в Японии в прошлом месяце, согласно предварительным данным, снизилось на 4,6% относительно декабря - самыми резкими темпами за восемь месяцев. Эксперты в среднем ожидали уменьшения показателя на 2,6%.

Снижение промпроизводства в годовом выражении составило 3,1%.

Япония
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