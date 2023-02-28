Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил восходящий импульс на фоне улучшения внешней конъюнктуры и нейтральной реакции инвесторов на введенные странами Запада новые антироссийские санкции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, лидируют в росте расписки TCS Group, выступившие накануне аутсайдерами из-за включения Тинькофф банка в санкционный список Евросоюза.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2246,42 пункта (+0,2%), индекс РТС - 948,2 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар стоит 74,68 рубля (+0,08 рубля), на утренней сессии курс опускался до 73,98 руб./$1.

Подорожали расписки TCS Group (+1,1%), акции UC Rusal (+1%), "Северстали" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,4% "префы"), "Интер РАО" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%).

Правительство Японии приняло решение об ужесточении санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, в расширенные санкционные списки, которые опубликованы на сайте японского МИД во вторник, вошли 94 организации и 48 физических лиц. Санкции вводятся в отношении Росбанка и группы "Вагнер"; в список из 73 организаций, активы которых будут заморожены, вошли ОАО "Радиоавионика", НПО "Квант", судоремонтные и авиаремонтные заводы, включая центр "Звездочка".

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи во вторник может попытаться закрепиться выше уровня 2250 пунктов. Ключевые бумаги, которые являются драйверами рынка, еще не выглядят перегретыми и сохраняют потенциал дальнейшего роста. Некоторый риск несет укрепление рубля, однако влияние этого фактора будет нивелировано позитивными настроениями участников торгов, полагают эксперты банка.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон нельзя называть уверенно позитивным, так как настроения на рынках портятся мгновенно от очередных заявлений или новостей об ухудшении отношений США и Китая. В США вновь звучат обвинения в адрес КНР по поводу "изобретения" COVID-19, а также "неправильного" сотрудничества с РФ. Китай уже не отмалчивается, а весьма активно выражает свою позицию, считает аналитик.

Между тем, вопрос инфляции остается столь же острым, и даже в ФРС не все до конца понимают факторы динамики ценовых всплесков. Поэтому неуверенность будет проявляться в виде волатильности доходностей облигаций, которые уже сегодня для многих являются хорошей альтернативой акциям. "В России санкции быстро перестали волновать российский рынок акций, он может провести день в консолидации или даже продолжить рост. Отечественная нефть хорошо продается. Рубль может продолжить укрепление на фоне уплаты налогов", - полагает Кочетков.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основным драйвером подъема рынка акций выступает спокойное прохождение праздников и объявление "не очень страшных" санкций Запада, что позволило нарастить "длинные" позиции, сокращенные в преддверии 23 февраля.

В целом ситуация на рынке улучшилась, индекс МосБиржи завершил понедельник на внутридневных максимумах, что говорит о сохраняющемся спросе. Но препятствовать росту индикатора может фиксация спекулятивной прибыли по акциям Мосбиржи и Сбербанка. Чтобы этого не случилось, нужны очень весомые поводы, полагает Антонов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq после падения на прошлой неделе. На минувшей неделе Dow Jones потерял 3%, что стало самым значительным падением с сентября прошлого года; индекс S&P 500 опустился на 2,7%, Nasdaq - на 3,3% на фоне сигналов сохранения высокой инфляции в США.

В понедельник стало известно, что объем заказов на товары длительного пользования в США в январе упал на 4,5% относительно декабря, когда показатель подскочил на 5,1%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 4%. Аналитики отчасти объясняют рост индексов в понедельник некоторым снижением доходности американских гособлигаций, отмечает MarketWatch.

Фондовая Азия

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индикатор Hang Seng теряет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне понедельника).

Трейдеры оценивают сигналы, касающиеся дальнейшего направления политики Федеральной резервной системы (ФРС), а также статданные по экономике Японии.

Темпы роста розничных продаж в Японии выросли до максимального уровня с мая 2021 года благодаря полному снятию карантинных ограничений. Показатель поднялся в январе на 6,3% в годовом выражении после повышения на 3,8% в декабре, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост на 4%.

В то же время, промпроизводство в Японии в прошлом месяце, согласно предварительным данным, снизилось на 4,6% относительно декабря - самыми резкими темпами за восемь месяцев. Эксперты в среднем ожидали уменьшения показателя на 2,6%.

Фьючерсный рынок ожидает, что ставка ФРС достигнет пика на уровне 5,4% в этом году, хотя месяц назад максимальный уровень ставки оценивался в 5%, отмечает агентство Bloomberg. Повышение ставки ФРС оказывает влияние на все рынки, поскольку, в частности, увеличивает стоимость заимствования в долларах.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно растут, но завершают февраль снижением.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $83 за баррель (+0,7% и -0,9% в понедельник), апрельская цена WTI - $76,32 за баррель (+0,9% и -0,8% накануне).

Срок биржевого обращения апрельских контрактов Brent истекает с завершением сессии во вторник.

С начала февраля сорт Brent подешевел на 2,5%, WTI - на 4%. Нефтяной рынок завершает в минусе четвертый месяц подряд на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также роста запасов нефти в стране при недостаточно быстром восстановлении спроса в Китае.

Сигналы устойчивости инфляции в Штатах говорят в пользу дальнейшего подъема базовой ставки ФРС и ее длительного сохранения на уровне, который будет сдерживать экономическую активность. Ужесточение политики Федрезервом также способствует укреплению доллара США, что отрицательно сказывается на сырьевых рынках.

Тем временем запасы нефти в Штатах находятся на максимуме с мая 2021 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли самого высокого уровня с июня 2021 года.