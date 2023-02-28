Индийский производитель виски ABD выходит на российский рынок

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Производитель третьего по популярности виски в мире The Officer's Choice индийская Allied Blenders & Distillers (ABD) выходит на российский рынок, сообщили "Коммерсанту" в Алкогольной сибирской группе (АСГ), которая стала эксклюзивным дистрибутором двух брендов ABD.

ABD претендует на долю рынка, которая освободилась после ухода части западных марок. В России бренды этой компании ранее не были представлены. Поставки начались в феврале. Контракт действует до октября 2025 года, конкретный объем продаж не согласовывался.

Виски The Officer's Choice Blue из солодовых шотландских спиртов и зерновых индийских дистиллятов будет стоить 1-1,2 тыс. рублей за бутылку 0,75 литра. Sterling Reserve из шотландских дистиллятов - от 1,1 тыс. до 1,5 тыс. рублей за бутылку. В ABD комментарий не предоставили.

В АСГ говорят, что партнерству с ABD способствовали изменения 2022 года, когда крупнейшие мировые производители виски приостановили поставки в РФ, а оставшиеся импортные бренды заметно подорожали. В результате для новых марок освободилось 25% рынка виски в ценовой категории от 900 рублей до 1,2 тыс. рублей за бутылку, подсчитали в АСГ. Компания также ранее начала дистрибуцию виски и рома индийской ADS Distilleries и в этом году планирует продать свыше 2 млн бутылок всех индийских брендов.

Категория виски стала самой пострадавшей на российском алкогольном рынке от торговых ограничений после начала военных действий на Украине. По оценкам WineRetail, в 2022 году импорт виски в бутылках сократился в два раза, до 11-12 млн литров, поставки наливом выросли на 25%, до 5 млн литров. Часть брендов, включая Johnnie Walker, Jack Daniel's, Bushmills, Jim Beam, White Horse, в ноябре 2022 года были разрешены к параллельному импорту, и число их поставщиков растет. Кроме того, по данным NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на рынке появилось 36 новых местных брендов виски.

Индия производит 60% мирового объема виски. Выпускающая виски, ром, бренди и водку компания ABD - один из крупных производителей алкоголя в Индии. Она экспортирует продукцию в более 20 стран, годовой объем продаж оценивается в 80 млн декалитров (дал). Выручка в 2021 финансовом году превысила $765 млн, следует из отчетности. По данным издания Drinks International, The Officer's Choice в 2021 году был третьим по популярности виски в мире с ростом продаж на 12%, до 20,8 млн дал.