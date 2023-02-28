Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Индийский производитель виски ABD выходит на российский рынок

Индийский производитель виски ABD выходит на российский рынок
Фото: PA Images via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Производитель третьего по популярности виски в мире The Officer's Choice индийская Allied Blenders & Distillers (ABD) выходит на российский рынок, сообщили "Коммерсанту" в Алкогольной сибирской группе (АСГ), которая стала эксклюзивным дистрибутором двух брендов ABD.

ABD претендует на долю рынка, которая освободилась после ухода части западных марок. В России бренды этой компании ранее не были представлены. Поставки начались в феврале. Контракт действует до октября 2025 года, конкретный объем продаж не согласовывался.

ЭкономикаОдин из крупнейших в мире производителей алкоголя Diageo уйдет из РФОдин из крупнейших в мире производителей алкоголя Diageo уйдет из РФЧитать подробнее

Виски The Officer's Choice Blue из солодовых шотландских спиртов и зерновых индийских дистиллятов будет стоить 1-1,2 тыс. рублей за бутылку 0,75 литра. Sterling Reserve из шотландских дистиллятов - от 1,1 тыс. до 1,5 тыс. рублей за бутылку. В ABD комментарий не предоставили.

В АСГ говорят, что партнерству с ABD способствовали изменения 2022 года, когда крупнейшие мировые производители виски приостановили поставки в РФ, а оставшиеся импортные бренды заметно подорожали. В результате для новых марок освободилось 25% рынка виски в ценовой категории от 900 рублей до 1,2 тыс. рублей за бутылку, подсчитали в АСГ. Компания также ранее начала дистрибуцию виски и рома индийской ADS Distilleries и в этом году планирует продать свыше 2 млн бутылок всех индийских брендов.

Категория виски стала самой пострадавшей на российском алкогольном рынке от торговых ограничений после начала военных действий на Украине. По оценкам WineRetail, в 2022 году импорт виски в бутылках сократился в два раза, до 11-12 млн литров, поставки наливом выросли на 25%, до 5 млн литров. Часть брендов, включая Johnnie Walker, Jack Daniel's, Bushmills, Jim Beam, White Horse, в ноябре 2022 года были разрешены к параллельному импорту, и число их поставщиков растет. Кроме того, по данным NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на рынке появилось 36 новых местных брендов виски.

ЭкономикаПроизводитель виски Jack Daniel's приостанавливает операции в РоссииЧитать подробнее

Индия производит 60% мирового объема виски. Выпускающая виски, ром, бренди и водку компания ABD - один из крупных производителей алкоголя в Индии. Она экспортирует продукцию в более 20 стран, годовой объем продаж оценивается в 80 млн декалитров (дал). Выручка в 2021 финансовом году превысила $765 млн, следует из отчетности. По данным издания Drinks International, The Officer's Choice в 2021 году был третьим по популярности виски в мире с ростом продаж на 12%, до 20,8 млн дал.

Индия Россия ABD
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

Япония заморозит активы 48 физических лиц и 94 организаций из России

Что произошло за день: понедельник, 27 февраля

Рубль по итогам понедельника уверенно вырос к доллару и евро

Военная операция на Украине

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Brent подешевела до $82,55 за баррель

Brent подешевела до $82,55 за баррель

Инфляционные ожидания населения РФ в феврале выросли до ноябрьского уровня

В Анапе построят винодельческий комплекс стоимостью 1 млрд рублей

В Анапе построят винодельческий комплекс стоимостью 1 млрд рублей

Apple оплатила назначенный ФАС штраф в 906 млн рублей

Bloomberg сообщил об интересе China Southern к активам Enel в Перу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });