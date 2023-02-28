Инвестиции ГК "Р-Фарм" в создание производства в Петербурге превысят 4 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - АО "Р-Фарм" (входит в группу компаний "Р-Фарм") инвестирует более 4 млрд рублей в строительство производства лекарственных препаратов на территории Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

В частности, на строительство завода и оснащение его оборудованием будет направлено 2,9 млрд рублей, на НИОКР и освоение технологий – 1,2 млрд рублей. В ходе реализации проекта будет создано порядка 300 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что "Р-Фарм" планирует до 2026 года построить производство лекарственных препаратов в Петербурге в рамках первого офсетного контракта. В январе правительство Петербурга и "Р-Фарм" заключили контракт сроком на 10 лет. По условиям контракта, городские власти на протяжении 7 лет после завершения строительства предприятия будут закупать у компании препараты на общую сумму 8,7 млрд рублей.

Согласно проекту, на предприятии предполагается выпуск 31 фармпрепарата, в том числе аналогов препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, а также сахарного диабета.

"Р-Фарм" – российская фармацевтическая группа компаний, основана в 2001 году. Согласно сайту, компания располагает девятью производственными площадками, которые специализируются на производстве лекарственных средств, активных фармацевтических субстанций, лабораторного оборудования, а также медицинских систем. В портфель группы входят более 20 наукоемких продуктов.