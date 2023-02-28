Названы победители XVII Национальной премии "Директор года"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация независимых директоров (АНД) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) назвали имена победителей ежегодной Национальной премии "Директор года", призванной отметить личный вклад директоров в развитие и продвижение высоких стандартов корпоративного управления в России.

По итогам 2022 года победителем премии в номинации "Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления" стал Юрий Максимов (ПАО "Группа Позитив"), в номинации "Независимый директор" – независимый директор Ирина Шиткина.

Были названы победители в семи специальных номинациях:

"Вклад в развитие корпоративного управления и советов директоров в частном бизнесе" – Владимир Куксов ("АКРОС");

"Вклад в развитие культуры ESG" – ПАО "ЭЛ 5 Энерго";

"Директор сообщества АНД" – Марина Починок;

"Директор по корпоративному управлению/корпоративный секретарь" – Роман Сафронов (ПАО "МТС");

"Председатель комитета по аудиту совета директоров" – Екатерина Лапшина;

В номинации "Вклад в развитие корпоративного управления в России" награда вручена первому заместителю министра экономического развития РФ Илье Торосову.

Приз в спецноминации "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" (номинация учреждена агентствами "Интерфакс" и АК&М, аккредитованными Банком России на раскрытие информации на фондовом рынке) вручен ПАО "ГМК "Норильский никель".

Цель Национальной премии "Директор года" – отметить индивидуальный вклад директоров в создание и продвижение передовых стандартов корпоративного управления и работу советов директоров, а также выявить современные тренды и лучшие практики в этой области.