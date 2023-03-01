Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,4%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,2-0,4% на фоне ослабления рубля, при этом лидируют в росте акции Polymetal.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2262,16 пункта (+0,4%), индекс РТС - 948,14 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 75,07 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,9%), расписки OZON (+1,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,6% "префы"), "Норникеля" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,5%), "Северстали" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, китайская статистика о деловой активности поддержит покупки на сырьевых рынках.

"Внешний фон для российского рынка складывается позитивно. Рост деловой активности в промышленности Китая оказался в феврале самым сильным за 11 лет. Это обещает довольно серьезную поддержку для сырьевых активов и соответствующих российских акций. Поэтому ждем от российского рынка роста, а от рубля укрепления", - считает аналитик.

Аналитики Промсвязьбанка также ожидают продолжения роста индекса МосБиржи и закрепления его в диапазоне 2250-2300 пунктов. Поддержкой рынку выступит улучшение внешнего фона, прежде всего за счет неплохой статистики по Китаю. Фаворитами могут выступить акции Сбера, а также бумаги сырьевых экспортеров.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поддержку рынку акций накануне оказали позитивные геополитические новости. В частности, из Европы прозвучали мысли, что 10-й антироссийский санкционный пакет может быть последним из-за нарастающих разногласий внутри самого Евросоюза.

Индекс МосБиржи вошел в зону сопротивления 2250-2280 пунктов. Ее пробой откроет дорогу на 2400 пунктов. Но для такого позитивного сценария нужны новые драйверы, слабо дорожающих нефти и металлов для этого может не хватить, считает Антонов.

В США накануне основные индексы просели на 0,1-0,7% во главе с Dow Jones к уровню понедельника, за февраль индексы также снизились. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает сохранение высокой инфляции в США и других развитых странах, а также ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и другими центробанками.

Эти же факторы оказывают давление и на американцев. Индекс потребительского доверия Conference Board в феврале снизился до минимальных за 3 месяца 102,9 пункта по сравнению с пересмотренными 106 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 108,5 пункта с объявленного ранее январского уровня в 107,1 пункта, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Азиатские рынки

В среду на рынках Азии преобладает позитивная динамика индексов акций на статистике из Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng подскочил на 4%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали более умеренного повышения, до 50,5 пункта.

PMI сферы услуг в феврале повысился до 56,3 пункта с 54,4 пункта в январе. Индикатор обновил максимум с марта 2021 года. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже - на ее сокращение.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены также растут благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $84,02 за баррель (+0,7% и +1,7% накануне), апрельская цена WTI - $77,58 за баррель (+0,7% и +1,8% во вторник).

По итогам февраля Brent снизилась в цене на 0,7%, WTI - на 2,3%.

Основным негативным фактором для нефтяного рынка в минувшем месяце стали опасения более резкого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в США. Агрессивный рост процентных ставок, с одной стороны, повышает риски рецессии и сокращения спроса на топливо в ведущей экономике мира, а с другой - поддерживает курс доллара, что увеличивает стоимость сырья для держателей других валют.

Между тем данные об активном восстановлении экономики Китая поддерживают цены на нефть в среду.