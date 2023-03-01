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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Китайский промышленный PMI в феврале вырос до 52,6 пункта, намного сильнее прогнозов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Эксперты в среднем ожидали его повышения до 50,5 пункта, отмечает Trading Economics.

PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе. Значение индекса превышает этот уровень второй месяц подряд, до этого три месяца показатель находился ниже этой отметки.

PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

PMI сферы услуг в феврале повысился до 56,3 пункта с 54,4 пункта в январе. Индикатор обновил максимум с марта 2021 года.

Китай
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