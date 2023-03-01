Рынок акций РФ начал март с роста к 2280п по индексу МосБиржи

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых весенних торгах продолжил рост на фоне коррекционного отскока внешних фондовых площадок и подросшей вечером нефти. Индекс МосБиржи поднялся к 2280 пунктам на фоне ослабления рубля, локомотивом роста выступили бумаги "Газпрома" (+3%), обновившие максимум за 6 недель.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2279,65 пункта (+1,2%), индекс РТС - 955,81 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 подрос до 75,2 рубля (+0,23 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (+3,1%), "Газпрома" (+3%, до 162,44 рубля; максимум дня - 164,48 рубля, пик с 17 января), Polymetal (+2,4%), "НЛМК" (+2,3%), ПАО "Полюс" (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "Татнефти" (+1,9%), "Норникеля" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,5%), АФК "Система" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,3%), ВТБ (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Роснефти" (+1%), "Интер РАО" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги "Аэрофлота" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,9% "префы"), "РусГидро" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,6%), бумаги "Магнита" (-0,4%).

Комментарии аналитиков

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в середине недели смог сохранить растущий тренд. Котировки нефти Brent периодически пытаются выбраться вверх к $85 за баррель, хотя всплеск цен сменяется локальными коррекционными откатами.

Общерыночный риск-аппетит в среду подогрела макростатистика из Китая – индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за февраль (PMI) вышли лучше ожиданий аналитиков. В четверг будут опубликованы протоколы предыдущего заседания ЕЦБ, также инвесторы обратят внимание на предварительный февральский индекс потребительских цен в еврозоне и еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США. Также в четверг пройдет заседание совета директоров "ФосАгро" (в повестке есть вопрос о дивидендах за 2022 год), а "Московская биржа" отчитается об оборотах за февраль. Прогноз по индексу МосБиржи на 2 марта - 2200-2300 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, с приходом весны рынок акций РФ сохранил оптимизм. Индексы производственной активности Китая и РФ демонстрируют высокие темпы роста. "Довольно существенная взаимозависимость экономик КНР и РФ обещает опровергнуть любые негативные прогнозы каких-либо агентств, вроде Moody`s, а через это обещать инвесторам перспективы дивидендов", - считает аналитик.

Активность в промышленности КНР повысилась до максимума с 2012 года. В России индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности поднялся в феврале до 53,6 пункта с 52,6 пункта в январе. Это максимальный рост с начала 2017 года. "Можно вспомнить недавний прогноз Moody`s, где говорилось о скором дефиците и выпуске некачественной продукции в РФ, но именно резкое увеличение производства и пополнение товарных запасов сыграло свою роль. Что же до активности в Китае, то уже к ноябрю ожидается новый рекорд по торговому обороту России с КНР на уровне $200 млрд, если, конечно, этого не случится раньше", - отмечает аналитик.

"Идеи в "Газпроме" могут быть довольно просты. Цена акций так и не восстановилась после последней дивидендной отсечки, поэтому любые вероятные дивидендные выплаты могут оказаться довольно интересными. ВОСА компании состоится в июне", - добавил Кочетков.

Слабость бумаг розничного сектора может быть вызвана тем, что компании могут оказаться в числе тех, кто будет уплачивать добровольные взносы в бюджет РФ. Активное расширение крупных торговых сетей привело к уходу с рынка мелких участников. Соответственно, их доходы также можно расценить в качестве "сверхприбыли". Впрочем, отчет Fix Price также показал, что времена активного роста могут быть позади, а расширение становится возможным лишь экстенсивным способом. "Магнит" уже запускает не только бюджетные магазины, но и магазины формата "жесткого дисконта", отмечает аналитик.

Нефть вечером в среду вернулась к росту после локальной коррекции, поддержку оказывают статданные из Китая. "Коммерсантъ" сообщил, что добыча в России восстановилась до уровня перед вводом антироссийских санкций Запада. Статистика Reuters показала рост добычи в ОПЕК на 150 тыс. б/с (до 28,97 млн б/с). Соответственно, ожидания по спросу пока компенсируются данными по росту добычи. Впрочем, Минэнерго РФ обещало сокращение добычи на 500 тыс. б/с с марта. Агентство Moody`s прогнозировало падение добычи в РФ на 5% за 2023 год, напомнил Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Русала" в среду выросли без конкретных фундаментальных причин, очевидно, получая поддержку от восстановления цен на алюминий от локальных минимумов. На рынке также не исключают объявления компанией о дивидендных выплатах за второе полугодие 2022 года после публикации финансовых результатов в марте. Как известно, "Русал" в первом полугодии 2022 года вернулся к выплатам - дивиденды составили 1,2 руб. на акцию, напомнила аналитик.

Среди новостей по "Газпрому" можно отметить известие о прибытии накануне главы компании в Тегеран для обсуждения сотрудничества с иранскими партнерами. Развитие азиатского и ближневосточного направления для "Газпрома" в ближайшие месяцы, похоже, станет одним из приоритетов в связи с просадкой поставок в Европу. Добыча природного газа в России в январе текущего года при этом, по данным СМИ, снизилась на 10,7% г/г, а основной объем падения пришелся на "Газпром", отмечает Кожухова.

Расписки Fix Price продолжили коррекционное снижение после публикации в начале недели неплохих финансовых результатов за IV квартал 2022 года. Бумаги российских ритейлеров в среду в целом находились под нисходящим давлением.

Котировки Brent и WTI вечером возобновили попытки преодолеть сопротивления $83,5 и $77,5 за баррель соответственно на фоне статистики о запасах сырья в США. Экономическая ситуация начинает улучшаться в Китае, что наряду с сокращением нефтедобычи Россией создает предпосылки для роста цен на нефть в марте. Индексы МосБиржи и РТС на фоне сохранения оптимизма по отдельным эмитентам и сдержанной динамики рубля поднялись к сопротивлениям 2290 и 960 пунктов, но воздержались от их тестирования. В четверг дивидендные новости могут поступить с совета директоров "ФосАгро", отмечает Кожухова.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции "Газпрома" поддержала публикация обновленного прогноза Международного энергетического агентства, предполагающего замедление в текущем году развития рынка СПГ, который является основной альтернативой трубопроводному природному газу.

Тем временем, пик налогового периода в РФ пройден, и в отсутствие этой поддержки рубль вновь слабеет, до конца текущей недели доллар может закрепиться выше 75 руб./$1, считает эксперт.

Фондовые индексы Азии

В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций на статистике из Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng подскочил на 4,2%), однако нет единого вектора в Европе (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,02-0,03%, FTSE вырос на 0,8%) и в США (S&P 500 и Nasdaq просели на 0,2-0,4%, Dow вырос на 0,04%).

Биржи Южной Кореи в среду были закрыты в связи с праздником (День независимости).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали более умеренного повышения, до 50,5 пункта.

PMI сферы услуг в феврале повысился до 56,3 пункта с 54,4 пункта в январе. Индикатор обновил максимум с марта 2021 года. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже - на её сокращение.

Нефть

На нефтяном рынке вечером цены растут, подогретые статданными о восстановлении экономики Китая и о запасах сырья в США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 в среду составила $84,06 за баррель (+0,7% и +1,7% накануне), апрельская цена WTI - $77,48 за баррель (+0,6% и +1,8% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей (ожидался рост на 1,9 млн), запасы бензина снизились на 874 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1 млн).

По итогам февраля Brent снизилась в цене на 0,7%, WTI - на 2,3%.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Наука-Связь" (+39,9%), ПАО "НПО "Наука" (+20,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+20%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+20% и +10,1% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+14%), ПАО "ГАЗ" (+11,9%), "Мостотреста" (+10%).

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (+1%) по РСБУ в 2022 г. сократилась на 40,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,86 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка составила 111,23 млрд руб. (+18,19%). Прибыль от продаж выросла на 57,1%, до 34,07 млрд руб. Uniper в своем отчете по итогам 2022 г. заявил, что потерял возможность принимать решения и руководить "Юнипро". Продажа "Юнипро" также остается под вопросом, так как компания до сих пор не получила необходимое для этого разрешение президента РФ.

Подешевели акции банка "Авангард" (-5,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-2,9%), ПАО "Центральный телеграф" (-1,9% и -5,7% "префы"), расписки Fix Price (-1,9%), бумаги "Глобалтрак менеджмент" (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,02 млрд рублей (из них 9,85 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,25 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,08 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").