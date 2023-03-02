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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Набиуллина заявила, что попытки банков быстро заработать чреваты ужесточением регуляторики

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит попытки банков быстро заработать и таким образом компенсировать снижение прибыли в прошлом году, но такое поведение чревато увеличением рисков и как следствие - закручиванием регуляторных гаек, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ, она отметила, что в прошлом году российская финансовая система "показала себя с лучшей стороны".

"В предыдущие периоды банки действительно нарастили запас прочности, он оказался достаточным не только для того, чтобы пережить беспрецедентный санкционный удар, но и чтобы работать бесперебойно, продолжать кредитование и поддержать кредитными каникулами своих клиентов в самый трудный момент. Ключевое: банки не просто не "проели" запасы прошлых лет, но очень быстро перестроили бизнес-модели и вновь начать зарабатывать. А значит, сохраняют способность обеспечивать необходимыми ресурсами развитие экономики", - сказала Набиуллина.

Она указала, что для ЦБ очень важно, чтобы банковская система ориентировалась на долгосрочную перспективу и думала о долгосрочной устойчивости.

"Мы сейчас видим некоторые попытки банков быстро-быстро заработать, компенсировав снижение прибыли в прошлом году, но такое поведение чревато нашим повышенным вниманием и закручиванием регуляторных гаек, потому что реализоваться системным рискам мы, конечно, не дадим и будем следить, чтобы долгосрочно банковская система была устойчивой", - предупредила глава ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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