В ЦБ ждут прироста средств населения в банках по итогам 2023 года выше прошлогодних 7%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Прирост средств населения в российских банках в 2023 году будет выше динамики прошлого года, когда показатель вырос на 7%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она сказала это на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

"С ресурсами и ликвидностью у банков все достаточно благополучно. Средства населения, несмотря на отток в первой половине года и осенью, выросли за год почти на 7%. По счетам компаний приток вообще чуть ли не рекордный (21%) из-за высоких цен на экспортное сырье, а также роста бюджетных расходов. В этом году мы ожидаем, что по мере стабилизации обстановки прирост средств населения в банках будет несколько выше уровня прошлого года. А поступление средств компаний замедлится до более умеренных темпов и покажет прирост в пределах 15%", - отметила она.

ЦБ прогнозирует, что темпы роста кредитного портфеля банков в этом году составят 10%.

"Мы со своей стороны приняли ряд регуляторных мер для расширения потенциала кредитования, но главное - чтобы были проекты, где бизнес готов инвестировать в развитие. Накачивание роста кредита любой ценой - это только проблемы в будущем", - сказала Набиуллина.

Рост необеспеченного потребкредитования, по ее оценке, в этом году может составить около 10%, заявила Набиуллина.