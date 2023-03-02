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Эксперты предсказали подорожание в РФ кофе, рост поставок из Кении

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Кофе из Эфиопии в РФ в этом году подорожает, ему на смену могут прийти поставки из Кении, где цена в этом году ниже, следует из обзора компании по обжарке кофе The Welder Catherine ("Сварщица Екатерина"), подготовленного по итогам поездки специалистов в кофепроизводящие страны Африки.

Как поясняется в обзоре, кофе из африканских стран является одним из самых востребованных и продаваемых на российском рынке как в сегменте b2b, так и b2c. Для многих кофеен это уже практически такой же базовый кофе, как кофе из Бразилии, которая обеспечивает основной объем кофейного производства в мире.

The Welder Catherine работает в среднем и выше среднего ценовых сегментах и специализируется в основном на specialty кофе из Африки и Южной Америки. В 2022 году общий объем обжаренного кофе на производстве The Welder Catherine составил около 266,5 тонны. Лидером по количеству обжаренного кофе в компании была Эфиопия (180 тонн), доля ее продукции составила 67% от общего объема обжаренного зеленого кофе. Второе место занял кофе из Кении (6,2%, 16,5 тонны), третье - из Колумбии (5%, 13,4 тонны).

Специалисты отмечают, что в этом году кофейная ягода в Эфиопии подорожала в 2-3 раза. Причиной стала ситуация на мировом рынке, а также политика властей страны, которые диктуют цены на кофе

"Все ценообразование на кофе формируется от самой крупной кофепроизводящей страны - Бразилии, - пояснила бренд-менеджер The Welder Catherine Анастасия Филиппова, слова которой приведены в обзоре. - Если в Бразилии неурожай, то весь кофе в мире дорожает. В этом году, к сожалению, в Бразилии был неурожай. Конечно, все это сказалось на формировании рыночной цены на кофе, поэтому кофе из многих стран подорожал". На цены на кофе в Эфиопии также влияют внутриполитическая ситуация и курс местной валюты - эфиопского быра.

В настоящее время цены на классический мытый кофе первого грейда в Эфиопии варьируются от $12-13 до $15 за кг, цены на базовый натуральный кофе составляют $9, на кофе анаэробной ферментации - $15-18 за кг. Цена отдельных лотов экспериментального анаэробного кофе из Эфиопии доходит до $20-21 за килограмм.

В то же время в соседней Кении, где также получен хороший урожай высокого качества, закупочные цены в среднем на $2 ниже, чем в Эфиопии. Стоимость килограмма классического кофе из Кении составляет $8,5-10, экспериментальных лотов анаэробной ферментации варьируется от $10 до $16-17 за кг.

Российская компания The Welder Catherine занимается обжаркой кофе в Москве, поставляет продукцию в более 500 кофеен России и ближнего зарубежья, занимается розничными продажами кофе и сопутствующих товаров через собственный интернет-магазин. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами компании являются Дмитрий Бородай (51%) и Михаил Шаров (49%).

Эфиопия Кения The Welder Catherine
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