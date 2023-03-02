Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Квартальная выручка Macy's снизилась на 5%, но превзошла прогнозы

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. зафиксировала 5%-ное снижение выручки в четвертом квартале 2022 финансового года (завершился 28 января), однако показатель превысил прогнозы рынка.

В отчетном квартале выручка Macy's составила $8,26 млрд против $8,67 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $8,234 млрд.

Чистая прибыль компании уменьшилась до $508 млн, или $1,83 на акцию, по сравнению с $742 млн, или $2,44 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов снизилась до $1,88 на акцию с $2,45 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков в $1,58 на акцию.

Сопоставимые продажи Macy's в четвертом финкартале сократились на 2,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, но были на 3,3% выше, чем в четвертом финквартале 2019 года, отмечается в пресс-релизе.

Валовая маржа уменьшилась до 34,1% с 36,5% годом ранее в связи с различными скидками и акциями, к которым компании пришлось прибегнуть, чтобы сократить излишек товаров на складах.

По итогам всего 2022 финансового года выручка Macy's уменьшилась незначительно - до $24,44 млрд с $24,46 млрд годом ранее. Чистая прибыль снизилась на 18%, до $1,18 млрд, прибыль в расчете на акцию - на 8%, до $4,19 на акцию, скорректированный показатель - на 16%, до $4,48 на акцию.

По прогнозу компании, в 2023 фингоду ее выручка составит $23,7-24,2 млрд, скорректированная прибыль - $3,67-4,11 на акцию. Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $24,2 и $3,78 соответственно.

Акции Macy's прибавляют в цене 6% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 22%.

Macy's США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС уточнит правила оформления рекламы российского вина на радио и ТВ

ЦБ создаст программу лояльности для Системы быстрых платежей

ЦБ создаст программу лояльности для Системы быстрых платежей

Банки попросили разрешить им не учитывать голоса "недружественных" совладельцев

Бельгия и Люксембург продлили срок подачи документов для разблокировки активов

Банк России подтвердил намерение продлить ограничения на снятие наличной валюты

Банк России подтвердил намерение продлить ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ РФ сохраняет прогноз по прибыли банков в 2023 году на уровне свыше 1 трлн руб.

Набиуллина заявила, что попытки банков быстро заработать чреваты ужесточением регуляторики

Дерипаска считает, что западные компании ушли с российского рынка надолго

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });