Квартальная выручка Macy's снизилась на 5%, но превзошла прогнозы

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. зафиксировала 5%-ное снижение выручки в четвертом квартале 2022 финансового года (завершился 28 января), однако показатель превысил прогнозы рынка.

В отчетном квартале выручка Macy's составила $8,26 млрд против $8,67 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $8,234 млрд.

Чистая прибыль компании уменьшилась до $508 млн, или $1,83 на акцию, по сравнению с $742 млн, или $2,44 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов снизилась до $1,88 на акцию с $2,45 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков в $1,58 на акцию.

Сопоставимые продажи Macy's в четвертом финкартале сократились на 2,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, но были на 3,3% выше, чем в четвертом финквартале 2019 года, отмечается в пресс-релизе.

Валовая маржа уменьшилась до 34,1% с 36,5% годом ранее в связи с различными скидками и акциями, к которым компании пришлось прибегнуть, чтобы сократить излишек товаров на складах.

По итогам всего 2022 финансового года выручка Macy's уменьшилась незначительно - до $24,44 млрд с $24,46 млрд годом ранее. Чистая прибыль снизилась на 18%, до $1,18 млрд, прибыль в расчете на акцию - на 8%, до $4,19 на акцию, скорректированный показатель - на 16%, до $4,48 на акцию.

По прогнозу компании, в 2023 фингоду ее выручка составит $23,7-24,2 млрд, скорректированная прибыль - $3,67-4,11 на акцию. Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $24,2 и $3,78 соответственно.

Акции Macy's прибавляют в цене 6% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 22%.