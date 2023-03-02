Рынок акций РФ в четверг просел к 2250п по индексу МосБиржи

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками из-за геополитических опасений и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи откатился в район поддержки 2250 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (-2,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2254,3 пункта (-1,1%, днем индекс падал к 2235 пунктам), индекс РТС - 941,68 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 вырос до 75,32 рубля (+0,17 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,4% и -1,4% "префы"), "Газпром нефти" (-2,2%), расписки TCS Group (-2,1%), бумаги "Норникеля" (-1,8%), "Роснефти" (-1,7%), "НЛМК" (-1,5%), ВТБ (-1,5%), АФК "Система" (-1,4%), расписки OZON (-1,4%), акции "Московской биржи" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "Татнефти" (-1,2%), Polymetal (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), "МТС" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -1,2% "префы"), UC Rusal (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "РусГидро" (-0,1%).

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2023 года снизился по сравнению с февралем 2022 года на 18,1%, до 83,6 трлн рублей со 102,0 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

В феврале по сравнению с январем текущего года объем торгов вырос на 1,6% - с 82,3 трлн рублей. Общий объем торгов в январе-феврале 2023 года составил 165,8 трлн рублей, что на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (189,3 трлн рублей).

Комментарии аналитиков

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, в четверг рынок акций скорректировался после трехдневного роста - внутренний минорный фон не оставил инвесторам шансов на продолжение покупок. Хуже остальных выглядели бумаги нефтехимического сектора, а также финансового направления.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что закрытие "длинных" позиций инвесторами было спровоцировано новостями о внеочередном заседании Совета Безопасности РФ в пятницу. Объемы торгов ожидаемо выросли, но не настолько, чтобы говорить о "панических продажах". Скорее, это выглядело фиксацией прибыльных позиций после 3-дневного роста.

Среди ликвидных акций лидерами падения выступили бумаги "Яндекса", которые, как и акции других ИТ-компаний, сильнее остальных реагирует на изменение настроений инвесторов. Довольно ощутимо просели бумаги "Газпрома", которые накануне выросли более чем на 4% без явных новостей.

"На данный момент считаем, что реакция рынка избыточна. В пятницу индекс МосБиржи может восстановиться, все будет зависеть от результатов заседания Совета Безопасности", - считает Головинов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ просел на геополитических опасениях.

"Рынок после отката смог отступить от минимумов дня после опровержения сообщений об экстренном созыве Совбеза РФ, которое планово пройдет в пятницу", - отмечает аналитик.

Расписки "РусАгро" (+0,4%, до 707 рублей) в течение дня поднималась до пика с начала декабря прошлого года 727 руб., после чего по мере ухудшения общерыночных настроений отступили от сопротивления 725 руб. В целом бумаги на этой неделе получили импульс к росту после новостей о включении в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС.

Дивидендных новостей с запланированного на четверг заседания совета директоров "ФосАгро" (-2,5%) к завершению основной сессии Мосбиржи так и не поступило, что способствовало коррекции бумаг вместе со всем рынком. Сообщения о дивидендах в случае их рекомендации, однако, могут появиться в ближайшее время, предупредила Кожухова.

Зарубежные фондовые площадки в четверг не показывали единства в настроениях, продолжая оценивать поступающие экономические сигналы. Пятница отметится большим числом выступлений представителей ФРС, а также окончательными индикаторами деловой активности в секторах услуг Китая, Европы и США за февраль, которые наверняка покажут рост, что позитивно для рынков акций. Индексы Мосбиржи и РТС в четверг отступили от сопротивлений 2290 и 960 пунктов на фоне усиления геополитических рисков. Тем не менее индикаторам удалось удержаться вблизи поддержек 2255 и 935 пунктов. В пятницу особый интерес для российского рынка представляют финансовые результаты МТС по МСФО за IV квартал 2022 года, а также возможные дивидендные новости от "ФосАгро". Нейтральный геополитический фон может позволить биржам РФ вернуться к росту, полагает Кожухова.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, "некоторую нервозность торгам придали сообщения о событиях на российско-украинской границе, но власти заверили, что держат события под контролем и осуществляются все необходимые оперативные действия". "Впрочем, уже в пятницу состоится заседание Совбеза РФ, что, конечно, создает негативный фон для ожиданий", - отмечает аналитик.

Бумаги МТС просели на фоне известий, что Госдума РФ приняла закон, обязывающий операторов сетей связи хранить данные три года. Соответственно, это потребует дополнительных расходов на содержание дата-центров. ЦБ РФ прогнозирует, что прибыль российских банков в 2023 году превысит 1 трлн руб., но будет ниже, чем в 2022 году, из-за сохраняющейся необходимости отчислений средств в резервы, полагает Кочетков.

Нефть сохраняет оптимизм, ориентируясь на спрос в Китае и Индии. В Индии объемы переработки достигли нового рекорда в январе на уровне 5,39 млн б/с. Также можно вспомнить о том, что деловая активность в промышленности Китая в феврале показала максимальный рост с 2012 года. С другой стороны, европейская статистика инфляции напоминает о вероятности более высоких ставок на продолжительное время, что может привести к экономическому спаду и падению потребления нефти, отмечает аналитик.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,06%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,9%), Европа вечером вышла в "плюс" (индексы DAX, FTSE, CAC 40 подросли на 0,01-0,4%), в США нет единого вектора (S&P 500 и Nasdaq просели на 0,2-0,6%%, Dow растет на 0,3%).

Потребительские цены в еврозоне в феврале увеличились на 8,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция немного замедлилась по сравнению с 8,6% в январе, однако оказалась значительно выше консенсус-прогноза экспертов, опрошенных Trading Economics, который предполагал ослабление темпов роста потребительских цен до 8,2%.

Отчет Минтруда США, опубликованный в четверг, показал менее существенный, чем предполагалось изначально, рост производительности труда в стране в IV квартале 2022 года при более быстром повышении стоимости рабочей силы.

Производительность труда в США выросла на 1,7%, стоимость рабочей силы подскочила на 3,2%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 2,6% и повышение второго на 1,6%, сообщает Trading Economics. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 3% и рост стоимости рабочей силы на 1,1%.

Нефть

На нефтяном рынке цены в четверг подросли. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $84,42 за баррель (+0,1% и +1% в среду), апрельская цена WTI - $77,92 за баррель (+0,3% и +0,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей (ожидался рост на 1,9 млн), запасы бензина снизились на 874 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1 млн).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 300 тыс. баррелей.

Поддержку рынку оказывают планы России по сокращению добычи и экспорта нефти, сообщает Trading Economics.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Наука-Связь" (-13,5%), ПАО "НПО "Наука" (-9,8%), "префы" "ТГК-2" (-7,9%), акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (-7,2%), "Белона" (-6,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-6,8%), ПАО "ГИТ" (-4,7%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (-4,7%).

Выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+23,8%), МКФ "Красный Октябрь" (+7,5%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+4,9% и +7,4% "префы"), "Мостотреста" (+4,7%), "МГТС" (+4,2%), ПАО "Нижнекамскшина" (+3,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,75 млрд рублей (из них 13,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,16 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,92 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").