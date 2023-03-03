Рост цен производителей в еврозоне в январе был минимальным за 17 месяцев

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Цены производителей (индекс PPI) в еврозоне в январе увеличились на 15% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Это минимальное повышение за последние семнадцать месяцев - с августа 2021 года. Производственная инфляция существенно замедлилась после скачка на 24,5% в декабре.

Аналитики прогнозировали в среднем подъем на 17,7%, сообщает Trading Economics.

Стоимость энергоносителей в еврозоне в январе выросла на 20,5% (в декабре - на 48,5%). Потребительские товары длительного пользования подорожали на 9% (9,7%), кратковременного пользования - на 15,4% (15,7%).

Без учета волатильных цен на энергоносители цены производителей в еврозоне увеличились на 11,1% после повышения на 12,4% в декабре.

Индекс PPI в январе по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 2,8%. Эксперты прогнозировали сокращение всего на 0,3%.

Цены на энергоресурсы рухнули на 9,4%, поэтому без учета их стоимости индекс PPI за месяц подскочил на 1,1% - максимальный прирост с мая 2022 года.