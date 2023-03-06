Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,7-0,8%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорогой нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,7-0,8% во главе с бумагами МосБиржи и Polymetal.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2290,15 пункта (+0,8%), индекс РТС - 951,91 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 75,79 рубля (+0,16 рубля).

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,9%), Polymetal (+1,8%), Сбербанка (+1,3% и +1,2% "префы"), "Татнефти" (+1,2%), ВТБ (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Яндекса" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги "Аэрофлота" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Евросоюз продлил срок рассмотрения регуляторами Бельгии и Люксембурга поступивших документов на разблокировку активов неподсанкционных лиц, находящихся на счетах НРД (центральный депозитарий, входит в группу Московской биржи) в Euroclear и Clearstream, до 24 июля, сообщил в минувшую пятницу представитель НРД.

Комментарии аналитиков

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что в целом на российском рынке акций можно ожидать роста. При стабильном внешнем фоне сохраняются шансы подъема рынка выше текущих отметок: актуальные цели краткосрочно видятся в районе 2340-2380 пунктов по индексу МосБиржи. Американский рынок продолжает зависеть от статистики и, как следствие, решения по монетарной политике. Ключевой макрорелиз недели (данные по рынку труда США за февраль) выйдет в пятницу. Вероятно, что волатильная консолидация на американском рынке продолжится.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, если обыкновенные акции Сбербанка (172,5 рубля) смогут удержаться выше отметки 170 руб., есть высокая вероятность продолжения роста к отметке 200 руб.

В понедельник эксперты ожидают продолжения роста, индекс МосБиржи может обновить локальный максимум - уровень 2290 пунктов. Повышенный спрос сохранится на бумаги Сбера в преддверии публикации отчетности за февраль и возможной информации по дивидендам. В лидерах роста также могут выступить акции "НОВАТЭКа" на новостях о возможной покупке доли Shell в проекте "Сахалин-2", отмечают эксперты Промсвязьбанка.

В США в пятницу индексы акций выросли на 1,2-2% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статистику, квартальную отчетность компаний и заявления представителей Федеральной резервной системы. По итогам недели Dow Jones прибавил 1,7%, S&P 500 - 1,9%, Nasdaq - 2,6%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале составил 55,1 пункта по сравнению с 55,2 пункта месяцем ранее, сообщил в пятницу Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали падение до 54,5 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch предполагали 54,3 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик ранее выступил с заявлением, в котором трейдеры увидели "голубиные" сигналы. Он сказал, что поддержал бы повышение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании. Бостик, который не имеет права голоса по вопросам ставки в 2023 году, отметил, что Федрезерву следует действовать осторожно, с учетом отложенного эффекта ужесточения денежно-кредитной политики, который может проявиться в скором времени.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник индексы акций также растут (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Китайский индекс умеренно просел после того, как власти КНР дали прогноз сравнительно слабого роста экономики на текущий год.

Правительство Китая ожидает, что темпы роста экономики страны в текущем году составят около 5%, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Многие экономисты ожидали, что цель будет более амбициозной, отмечает Bloomberg. Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования, пишет агентство.

Аналитики швейцарского банка UBS повысили свой прогноз роста китайской экономики на 2023 год до 5,4% с ранее ожидавшихся 4,9%. Оценка роста в 2024 году была повышена до 5,2% с 4,8%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, предусматривает рост ВВП КНР на 5,3% в текущем году и на 5% в следующем.

Как стало известно в понедельник, инфляция в Южной Корее в феврале замедлилась до 4,8%, оказавшись минимальной за десять месяцев, с 5,2% в январе. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали более умеренного замедления, до 5,05%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник проседают после роста на прошлой неделе, однако цена Brent находится на $0,56 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на МосБирже в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $85,18 за баррель (-0,8% и +1,3% в пятницу), апрельская цена WTI - $79,1 за баррель (-0,7% и +1,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 3,6%, WTI - на 4,4%.

Цены на нефть на минувшей неделе поддержал оптимизм по поводу восстановления экономики Китая, а также некоторое ослабление курса доллара.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 8 единиц и составило 592, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество установок упало до минимума с сентября прошлого года.