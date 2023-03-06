Основатель Dodo Brands Овчинников покидает набсовет Х5

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сооснователь и CEO Dodo Brands Федор Овчинников с 8 марта покидает наблюдательный совет X5 Retail Group, говорится в сообщении ритейлера.

Овчинников вошел в набсовет в прошлом году. Решение об уходе принято по личным причинам, указывает ритейлер.

"Совет незамедлительно приступил к поиску нового кандидата для укрепления экспертного потенциала совета и сохранения высокого уровня профессионализма", - говорится в сообщении компании.

После ухода Овчинникова набсовет будет состоять из 7 человек. В него входят глава и сооснователь сети DNS Дмитрий Алексеев, Василеос Ставру, проработавший более 30 лет в группе Ahold Delhaize, менеджер CTF Consultancy Limited (структура "Альфа-групп") Леонид Афендиков, президент "Альфа-групп" Вадим Зингман и Ольга Высоцкая, ранее работавшая в KPMG, PwC и Deloitte, CEO провайдера дистрибьюторских и логистических услуг ALIDI Петр Демченков и бывший вице-президент Amazon Надя Шурабура.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. По итогам 2022 года выручка ритейлера увеличилась на 18,3%, до 2 трлн 601 млрд рублей. На конец декабря 2022 года под управлением группы было 21,323 тыс. магазинов.

X5 Retail Group N.V зарегистрирована в Нидерландах. Структуре "Альфа-групп" CTF Holdings S.A. принадлежит 47,86% акций Х5.