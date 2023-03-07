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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Brent подорожала до $86,4 за баррель

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут на торгах во вторник утром.

К 8:05 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,28%), до $86,42 баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,35 (0,4%), до $86,18 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,21 (0,26%), до $80,67 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,78 (1%), до $80,46 за баррель.

Нефтяной рынок снижался в течение большей части дня в понедельник на фоне более слабого, чем ожидали инвесторы, прогноза китайских властей для темпов роста экономики страны на 2023 год, однако ближе к концу торгов развернулся к росту.

Поддержку котировкам оказало заявление гендиректора американской Pioneer Natural Resources Co. Скотта Шеффилда о том, что добыча сланцевых нефти и газа в Пермском бассейне достигнет пикового уровня через пять-шесть лет. Это связано с тем, что лучшие для бурения и добычи участки месторождения истощаются, заявил Шеффилд агентству Bloomberg в ходе проходящего в Хьюстоне мероприятия CERAWeek.

Аналитик Mizuho Securities USA Роберт Ягер обратил внимание инвесторов на повышение саудовской госкомпанией Saudi Aramco цен для европейских и азиатских покупателей почти на все сорта нефти в апреле. "Цена на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, увеличена по итогам второго месяца подряд, что говорит об ожиданиях роста спроса в этом регионе", - отметил Ягер.

Brent WTI Pioneer Natural Resources Пермский бассейн США Скотт Шеффилд Saudi Aramco
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