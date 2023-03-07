"Порт Ванино" в 2022 году резко увеличил коммерческие расходы

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - АО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино", крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту Хабаровского края) в 2022 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,488 млрд рублей, что на 1,9% меньше показателя 2021 года. Коммерческие расходы АО выросли со 137 млн до 502 млн рублей (в 3,7 раза).

Выручка порта выросла на 12,3% - до 5,158 млрд рублей. Себестоимость продаж при этом увеличилась на 10,1%, превысив 1,98 млрд рублей. В результате валовая прибыль возросла на 13,7% - до 3,176 млрд рублей, прибыль от продаж - на 14,4%, до 2,75 млрд рублей.

Стивидор не раскрывал итогов перевалки за 2022 год.

Ранее сообщалось, что "Порт Ванино" в ближайшей перспективе делает ставку на развитие контейнерных перевозок.

"Ванинский морской торговый порт" специализируется на перевалке различных видов грузов: уголь, черные и цветные металлы, глинозем, круглый лес, пиломатериалы, пеллеты, металлолом. Глубины у причалов и технические средства позволяют принимать суда дедвейтом до 45 тысяч тонн. В состав компании наряду с универсальными причалами входят специализированные терминалы - паромный, контейнерный и глиноземный, а также портовый флот, выполняющий швартовые операции, перевозку пассажиров и снабжение судов водой. С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино-Холмск.

Как говорилось в отчете компании за 2021 год, структура акционеров АО "Ванинский морской торговый порт" выглядела следующим образом: ООО "Порт Ванино-финанс" (на 100% принадлежит самому стивидору) владело 19,5% уставного капитала (26% обыкновенных акций), кипрские Opern Trade Limited - 17,76% (23,68%), Statula Holdings Limited - 16,23% (21,64%), Sedmino Investments Limited - 14,98% (19,97%), Travina Trading Limited - 12,7% (3,71%). Актуальных данных об акционерах нет.