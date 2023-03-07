Разработчик ПО для самоуправляемых грузовиков Embark может уйти из бизнеса

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американский стартап Embark Technology Inc., который занимается разработкой программного обеспечения для самоуправляемых грузовиков, объявил о массовых увольнениях сотрудников и вероятности выхода из бизнеса, сообщает MarketWatch.

На этих новостях цена акций компании рухнула почти на 33% по итогам основных торгов в понедельник и еще более чем на 3% на дополнительной сессии.

Соучредитель и главный исполнительный директор Embark Алекс Родригес в письме сотрудникам сообщил, что компания увольняет 70% штата и сворачивает операционную деятельность.

"Рынки капитала отвернулись от компаний, не получающих прибыль, точно так же как срыв сроков производства отложил перспективу масштабного коммерческого запуска, - написал он в письме, которое было опубликовано в соцсети Medium. - После тщательной оценки всех альтернатив мы не смогли определить путь развития бизнеса в его нынешнем виде".

"Следующие несколько недель мы будем в тесном сотрудничестве с советом директоров Embark оценивать варианты, включая продажу активов, реструктуризацию или полное закрытие", - сказал он.

Embark вышла на открытый рынок в ноябре 2021 года в результате слияния со SPAC с оценкой рыночной стоимости в $5,2 млрд. Целью компании было преобразование отрасли грузоперевозок и создание общенациональной сети самоуправляемых грузовиков для дальних перевозок.

За последний год котировки акций компании упали почти на 97% и на закрытие торгов в понедельник составляли $2,56. В апреле прошлого года их цена достигала максимума в $134.