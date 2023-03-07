Суд досрочно прекратил охрану знака "Romanoff" за итальянской компанией

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) во вторник удовлетворил заявление компании WTM Establishment (Лихтенштейн) о досрочном прекращении охраны знака "Romanoff" (№700573) на имя итальянской компании F.lli Gancia & C SpA вследствие его неиспользования.

"Исковые требования иностранного лица WTM Establishment удовлетворить", - говорится в информации на сайте суда.

Другие данные пока не опубликованы.

Компания из Лихтенштейна просит суд прекратить охрану знака в отношении всех товаров 32-го (аперитивы, безалкогольные напитки) класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

По данным сайта Роспатента, оспариваемый знак был зарегистрирован 26 февраля 2019 года до 14 марта 2027 года на имя итальянской компании по 32-му классу МКТУ.

WTM Establishment принадлежала серия товарных знаков, объединенных единым словесным элементом "Romanow". Однако компания не использовала их в течение трех лет подряд в период с 3 июня 2011 года по 3 июня 2014 года.

F.LLI Gancia S.p.A является правообладателем товарных знаков "Romanoff", зарегистрированных для товаров 33-го класса МКТУ по всему миру, включая Россию. Ей принадлежит товарный знак "Romanoff", зарегистрированный в Аргентине, Австрии, Бенилюксе, Чехии, Египте, Франции, Венгрии, Италии, Лихтенштейне, Монако, Марокко, Польше, Румынии, Испании.