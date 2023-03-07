Акции "Таттелекома" обновили максимум с осени 2021 г. на дивидендных новостях

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Таттелеком" днем во вторник подскочили более чем на 7% и обновили максимум с осени 2021 года после известий о рекомендациях по дивидендам за 2022 год.

На "Московской бирже" акции "Таттелекома" к 11:44 выросли до 0,68 рубля за штуку (+7,1%), объем торгов превысил 0,394 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Таттелеком" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов за 2022 год из расчета 0,05085 рубля на акцию, говорится в сообщении оператора связи.

На выплату дивидендов за 2022 год рекомендовано направить 70% чистой прибыли по РСБУ. Сумма дивидендов составит рекордные 1,06 млрд рублей. По итогам 2017-2021 годов "Таттелеком" направлял на дивиденды 50% чистой прибыли.

За 2021 год "Таттелеком" выплатил дивиденды из расчета 0,04285 рубля на акцию. Таким образом, по итогам 2022 года дивиденды могут вырасти на 18,7%.

Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов предлагается установить 18 апреля 2023 года.

Годовое собрание акционеров пройдет 7 апреля в заочной форме. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по данным реестра на 14 марта.