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Нефть Brent подешевела до $86 за баррель

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к умеренному снижению днем во вторник в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:48 по московскому времени подешевели на $0,18 (0,21%) - до $86 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,14 (0,17%) - до $80,32 за баррель.

Пауэлл выступит во вторник перед Сенатом, и участники рынка надеются получить новые сигналы относительно дальнейшего изменения процентных ставок. Скорее всего, это будет последнее публичное выступление главы Федрезерва перед мартовским заседанием, которое состоится 21-22 марта, отмечает Bloomberg.

Перспектива дальнейшего повышения ставок тревожит трейдеров, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики может привести к рецессии в американской экономике и сократить спрос на топливо.

Между тем поддержку котировкам оказывает заявление гендиректора американской Pioneer Natural Resources Co. Скотта Шеффилда о том, что добыча сланцевых нефти и газа в Пермском бассейне достигнет пикового уровня через пять-шесть лет. Это связано с тем, что лучшие для бурения и добычи участки месторождения истощаются, заявил Шеффилд.

Аналитик Mizuho Securities USA Роберт Ягер обратил внимание инвесторов на повышение саудовской госкомпанией Saudi Aramco цен для европейских и азиатских покупателей почти на все сорта нефти в апреле. "Цена на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, увеличена по итогам второго месяца подряд, что говорит об ожиданиях роста спроса в этом регионе", - отметил Ягер.

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