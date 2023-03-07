Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

ВВП ЮАР в IV квартале упал на максимальные за год 1,3%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года экономика ЮАР снизилась на 1,3% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило статуправление страны.

Это падение стало максимальным с третьего квартала 2021 года и было обусловлено, в частности, ростом случаев отключения электричества в стране. Аналитики прогнозировали менее значительный спад - в среднем на 0,4%.

В семи из десяти отраслей в октябре-декабре было зафиксировано снижение активности, в том числе в горнодобывающей промышленности - на 3,2%, в сельском хозяйстве - на 3,3%, финансовой сфере - на 2,3%.

Экспорт уменьшился на 4,8%, импорт - на 0,8%.

Госрасходы снизились на 0,7%, в то время как потребительские выросли на 0,9%.

Объем ВВП ЮАР в октябре-декабре увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что стало самым слабым приростом за последние семь кварталов. Аналитики ожидали повышения на 2,2%.

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале 2022 года ВВП повысился на 1,8% в поквартальном выражении, а не на 1,6%, как было объявлено ранее. Оценка роста экономики в годовом выражении была улучшена до 4,2% с 4,1%.

По итогам всего 2022 года ВВП ЮАР увеличился на 2% после повышения на 4,9% в 2021 году.

ЮАР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Henkel намерена уйти из России до конца марта

Henkel намерена уйти из России до конца марта

Путин поручил освободить туроператоров по внутреннему туризму от уплаты НДС

Путин поручил освободить туроператоров по внутреннему туризму от уплаты НДС

РФ вводит федеральные специальные марки для вина с эмблемой "Вино России"

РФ вводит федеральные специальные марки для вина с эмблемой "Вино России"

Экспорт зерна из РФ с 1 июля 2022 года достиг 40 млн т

Экспорт зерна из РФ с 1 июля 2022 года достиг 40 млн т

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

ЦБ спрогнозировал прибыль банков РФ в 2023 году на уровне 1,2-1,5 трлн рублей

Годовая чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ упала в семь раз

Годовая чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ упала в семь раз

Brent подорожала до $86,4 за баррель

Российское юрлицо VK выкупило 100% "Деньги.Мэйл.Ру" у аффилированной структуры

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });