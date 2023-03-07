ВВП ЮАР в IV квартале упал на максимальные за год 1,3%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года экономика ЮАР снизилась на 1,3% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило статуправление страны.

Это падение стало максимальным с третьего квартала 2021 года и было обусловлено, в частности, ростом случаев отключения электричества в стране. Аналитики прогнозировали менее значительный спад - в среднем на 0,4%.

В семи из десяти отраслей в октябре-декабре было зафиксировано снижение активности, в том числе в горнодобывающей промышленности - на 3,2%, в сельском хозяйстве - на 3,3%, финансовой сфере - на 2,3%.

Экспорт уменьшился на 4,8%, импорт - на 0,8%.

Госрасходы снизились на 0,7%, в то время как потребительские выросли на 0,9%.

Объем ВВП ЮАР в октябре-декабре увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что стало самым слабым приростом за последние семь кварталов. Аналитики ожидали повышения на 2,2%.

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале 2022 года ВВП повысился на 1,8% в поквартальном выражении, а не на 1,6%, как было объявлено ранее. Оценка роста экономики в годовом выражении была улучшена до 4,2% с 4,1%.

По итогам всего 2022 года ВВП ЮАР увеличился на 2% после повышения на 4,9% в 2021 году.