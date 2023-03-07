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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Мишустин ждет роста внутреннего потребления зерна в связи с рекордным урожаем 2022 года

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Рекордный урожай зерна в прошлом году позволит России увеличить внутреннее потребление, а также оказать помощь дружественным и нуждающимся странам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин сотрудникам ООО "КБК "Черемушки"". Он посетил комбинат 7 марта.

"Вот Дмитрий Николаевич (глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - ИФ) добился успеха, как министр, мы все в этом смысле радуемся, еще 10-15 лет назад, президент недавно об этом говорил, казалось сказкой то, что у нас происходит с урожаем, вообще с производством, в том числе хлебобулочных изделий, пищевой промышленности", - сказал премьер.

Он напомнил, что непростая ситуация с урожаем была в 90-е годы, но теперь все изменилось.

"В прошлом году мы собрали урожай зерновых, о котором мечтать бы не могли еще в Советском Союзе, это более 150 млн тонн зерновых, это огромный труд всех", - отметил он.

Премьер добавил: "И, конечно, в этом смысле мы можем увеличить и внутреннее потребление, но и помочь странам - и дружественным, и бедным странам, которые нуждаются, где голодают, в хлебе, зерновых".

Он напомнил, что рекорд Советского Союза по сбору урожая был в 1978 году - 127 млн тонн. "Вот мы все эти рекорды бьем и, конечно, важно, чтобы еще было и качество продукции", - добавил премьер.

Правительство для этого помогает пищепрому. "Как раз сейчас подробно с Дмитрием Николаевичем и с коллегами обсуждали такие возможности. Рассчитываем, что такие решения, и в том числе льготирование, будут полезны таким предприятиям, как "Черемушки", в том числе, учитывая, что у вас есть серьезные планы по расширению", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин Минсельхоз Дмитрий Патрушев
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