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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

ВЭБ 14 марта проведет сбор заявок на бонды с плавающим купоном объемом от 20 млрд руб.

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ВЭБ 14 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии ПБО-002Р-36 с погашением в сентябре 2030 года объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA, ориентир спреда - не более 200 б.п. к RUONIA.

Дата выплаты первого купона 28 июня 2023 года, последующие купоны квартальные и будут совпадать с датами выплат купонов по ОФЗ-ПК 29013.

Организаторами выступят ВТБ Капитал Трейдинг, Московский кредитный банк, Совкомбанк и Промсвязьбанк.

Техразмещение запланировано на 16 марта.

В предыдущий раз ВЭБ выходил на долговой рынок с облигациями по плавающей ставке в ноябре 2021 года. Тогда госкорпорация разместила выпуск 7-летних облигаций серии ПБО-002Р-31 объемом 50 млрд рублей. Премия к ставке RUONIA была установлена на уровне 155 базисных пунктов (б.п.). Спрос на выпуск составил почти 100 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 482,003 млрд рублей, три выпуска классических облигаций на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.

ВЭБ
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