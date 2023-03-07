Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2300п по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и невысокой активности торгов в преддверии 8 марта, выходного дня в России. Индекс МосБиржи вплотную поднялся к рубежу 2300 пунктов, обновив максимум с 20 сентября 2022 года, за счет ослабления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2295,6 пункта (+0,1%), индекс РТС - 951,38 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар к 18:50 по Москве подрос до 76,02 рубля (+0,58 рубля).

Подорожали акции "ММК" (+1,4%), "Норникеля" (+1,4%), Сбербанка (+0,9% и +0,9% "префы"), "Газпром нефти" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-1,6%), расписки OZON (-1,3%), бумаги ПАО "Полюс" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Магнита" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Наблюдательный совет Московской биржи 7 марта рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях годовому общему собранию акционеров по определению размера дивидендов Мосбиржи, подлежащих выплате по результатам 2022 года.

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, динамика российских ликвидных акций в преддверии выходного дня в России была смешанной. Нефтяные котировки умеренно снижались, оставаясь при этом на относительно высоких уровнях, рубль умеренно просел. Индекс МосБиржи не оставлял попыток дотянуться до круглой отметки 2300 пунктов, но активность покупателей сдержал фактор предпраздничного дня - в среду торги на Мосбирже не будут проводиться в связи с Международным женским днем.

Внешнерыночный фон демонстрировал рост осторожности в свете ожиданий поступления новых сигналов регуляторов. В среду глава Федрезерва США Джером Пауэлл продолжит выступать перед Конгрессом, также будет опубликована "Бежевая книга" ФРС. Кроме того, в середине недели рынки ждут речи президента ЕЦБ Кристин Лагард.

В четверг российский рынок будет отыгрывать события и заявления предыдущего дня. Сбербанк в этот день планирует опубликовать отчет по МСФО за 2022 год. Движения в тяжеловесных бумагах Сбера могут повлиять на общую динамику рынка. Прогноз по индексу МосБиржи на 9 марта - 2220-2320 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник получил поддержку от ряда корпоративных историй, но в целом сохранил осторожность.

Акции банка "Санкт-Петербург" (+7,2%, до 125,4 рубля) во вторник продолжили резкий рост предыдущего дня без видимых фундаментальных причин, восполнив потери после объявления о внесении банка в санкционные списки Великобритании и США в конце февраля. Тем не менее, котировки остаются на расстоянии от февральского пика 134,51 руб.

Бумаги "Распадской" (+4,9%) и "Мечела" (+2,7% и +3,3% "префы") обновили максимумы с сентября прошлого года. Судя по всему, позитивный импульс бумагам сектора придали новости о скачке общего импорта угля в Китай за период с января по февраль на 70,8% г/г. СМИ также сообщили о том, что Великобритания впервые распечатала свои новые резервы угля, что указывает на повышенный интерес к ресурсу, отмечает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС изменились незначительно, при этом рублевый индикатор чувствовал себя более уверенно и стремился к 2300 пунктам на фоне покупок в финансовом секторе. Глава Сбербанка Герман Греф во вторник заявил о том, что банк прошел период безубыточности, что вызвало оживление в акциях и вывело обыкновенные и привилегированные бумаги Сбера к максимумам с февраля и апреля прошлого года соответственно. В четверг рынок сможет оценить финансовые результаты Сбербанка по МСФО за прошлый год, напомнила Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, транспортный сектор продолжил отыгрывать рост торговой активности на Востоке. Товарооборот между РФ и Китаем в январе-феврале вырос на 25,9% (до $33,685 млрд), при этом импорт из КНР увеличился на 19,8%, а экспорт из РФ - на 31,3%. Вполне очевидно, что восточное направление будет все более активно развиваться в торговом плане, а сектор транспорта является главным получателем соответствующих преимуществ, полагает аналитик.

Довольно слабая отчетность "РусАгро" (+0,3% ГДР) за 2022 год привела к тому, что совет директоров компании решил рекомендовать не выплачивать дивиденды. Годовое собрание акционеров назначено на 31 марта и вопрос по дивидендам также вынесен на голосование. Бумаги X5 Retail (+1%) пользовались спросом на новостях о запуске онлайн магазина Vprok.ru в приложениях "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Пока сложно оценить эффект от данного решения, но если в предыдущие годы розничные сети пренебрегали онлайн сегментом, то сегодня это одно из приоритетных направлений, которое развивается наиболее динамично, отмечает аналитик.

Нефть во вторник подешевела. С одной стороны, главы нефтяных компаний предупреждают о будущем реальном дефиците на рынке и о текущих логистических проблемах с поставками из-за удлинения маршрутов танкеров. С другой, спекулянты пока сосредоточены на перспективе дальнейшего роста ставок, что традиционно снижает интерес к рискованным активам. После "ястребиного" выступления председателя ФРС Пауэлла в Конгрессе во вторник также ожидается отчет API по запасам, от которого ждут первого за десять недель сокращения соответствующих запасов нефти, отмечает Кочетков.

Азиатские рынки акций

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,3%), однако вечером развернулась вниз Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,02-0,5%) и проседают США (индексы теряют 0,4-0,6%).

Статданные из Китая, обнародованные во вторник, показали существенное снижение объема китайского импорта и экспорта в первые два месяца 2023 года на фоне ослабления глобального спроса.

Так, объем импорта КНР в январе-феврале упал на 10,2%, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 5,5%. Экспорт КНР сократился на 6,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенное снижение - на 9,4%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник ускорили снижение на фоне укрепления доллара после более "ястребиного", чем ожидалось, выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $84,58 за баррель (-1,9% и +0,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $78,77 за баррель (-2,1% и +1% накануне).

По словам Пауэлла, ФРС готова сделать все, что нужно для борьбы с инфляцией, включая ускорение темпов повышения ключевой процентной ставки.

На предыдущем заседании Федрезерв поднял ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%. Заявления Пауэлла повышают вероятность, что на следующем заседании, которое завершится 22 марта, ставка будет увеличена на 50 б.п.

"Более сильные, чем ожидалось, макроэкономические данные позволяют предположить, что финальный уровень процентных ставок будет выше, чем прогнозировалось ранее", - отметил Пауэлл.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже просели акции ПАО "Лензолото" (-6,1%), "Белона" (-4,6%), "Мосэнерго" (-3,2%), МКФ "Красный Октябрь" (-3,1%), банка "Кузнецкий" (-2,3%), "Росгосстраха" (-2,3%).

Рекрутинговый сервис Headhunter (-1,4% АДР) в IV квартале 2022 года нарастил выручку на 9,1% год к году - до 4,9 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла на 17,2%, до 2,6 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (+13,1%), ПАО "Центральный телеграф" (+10,4% и +3% "префы"), ПАО "Светофор групп" (+8,6%), банка "Санкт-Петербург" (+7,2%), ПАО "Таттелеком" (+5,3%, до 0,6685 рубля; максимум дня - 0,734 рубля).

Акции ПАО "Таттелеком" обновили максимум с осени 2021 года после известий о рекомендациях по дивидендам за 2022 год: совет директоров рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов за 2022 год из расчета 0,05085 рубля на акцию, с закрытием реестра 18 апреля. Всего на выплату дивидендов за 2022 год рекомендовано направить 70% чистой прибыли по РСБУ, что составит рекордные 1,06 млрд рублей. За 2021 год "Таттелеком" выплатил дивиденды из расчета 0,04285 рубля на акцию.

Подорожали акции "Совкомфлота" (+1,9%) после известий, что совет директоров компании на заседании 16 марта обсудит предварительные рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год. Как сообщила во вторник компания, в повестку заседания также включены вопросы об основных итогах финансово-хозяйственной деятельности СКФ за 2022 год, размещении ценных бумаг и реализации политики в области ESG.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 24,58 млрд рублей (из них 8,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,02 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,53 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").