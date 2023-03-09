Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду: Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, что руководство американского ЦБ пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании. Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.

Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее.

Эти его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании, и привели к падению фондового рынка США. В среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым, пишет The Wall Street Journal.

"Я хочу подчеркнуть, что решение еще не принято, - сказал он. - Однако если вся совокупность поступающих данных будет указывать на необходимость более быстрого ужесточения политики, мы будем готовы ускорить темпы повышения ставки".

Согласно данным Минтруда США, обнародованным в среду, число открытых вакансий в стране в январе сократилось до 10,8 млн по сравнению с 11,2 млн в декабре.

В пятницу будут обнародованы февральские данные о безработице в США, которые, как ожидается, повлияют на решение ФРС.

Американский рынок труда оставался сильным в начале текущего года, занятость в большинстве округов страны увеличивалась темпами от сдержанных до умеренных, несмотря на заморозку найма сотрудников рядом компаний и появляющиеся сообщения о сокращениях рабочих мест, говорится в опубликованном в среду Федрезервом региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В целом экономическая активность в Штатах росла слабо в начале 2023 года при повсеместном сохранении инфляционного давления, отмечается в обзоре.

Дефицит баланса внешней торговли США в январе вырос до максимальных за три месяца $68,3 млрд по сравнению с $67,2 млрд в декабре. Объем американского экспорта увеличился на 3,4%, до $257,5 млрд, импорт повысился на 3%, до $325,8 млрд.

Стоимость бумаг Campbell Soup Co. увеличилась на 1,9% по итогам торгов. Чистая прибыль производителя продуктов питания во втором финквартале выросла на 9% благодаря подъему цен на его продукцию - до $212 млн, или $0,7 в расчете на акцию. Скорректированная прибыль компании составила $0,8 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,74 на акцию.

Бумаги оптового дистрибьютора продуктов питания United Natural Foods Inc. упали в цене на 28%. Квартальная отчетность компании оказалась существенно хуже прогнозов рынка, что она объяснила возросшим инфляционным давлением.

Акции Occidental Petroleum Corp. подорожали на 2,1% на информации о том, что инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. докупила 6 млн акций Occidental, увеличив свою долю до более 200 млн акций, стоимость которых на данный момент превышает $12 млрд.

Бумаги Berkshire подорожали на 0,1%.

Цена акций Tesla Inc. опустилась на 3% вслед за ухудшением рекомендации для акций производителя электромобилей аналитиками Berenberg до "держать" с "покупать". Эксперты в то же время повысили прогнозную цену бумаг Tesla до $210 с $200.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в среду снизился на 58,06 пункта (0,18%) и составил 32798,4 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 5,64 пункта (0,14%) - до 3992,01 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 45,67 пункта (0,4%) и составил 11576 пунктов.