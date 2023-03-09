ЦБ и МосБиржа думают, как избежать нездоровых скачков низколиквидных бумаг

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Эпизоды резких скачков стоимости ценных бумаг третьего эшелона, участившиеся в начале текущего года, подтолкнули регулятора российского финансового рынка к выработке механизмов их предотвращения.

"На рынке акций третьего эшелона Московской биржи с начала года возросло число случаев краткосрочного взрывного роста и последующего спада волатильности и объема торгов низколиквидными ценными бумагами. Значимые ценовые колебания происходили на фоне повышенного спроса со стороны розничных инвесторов и отсутствия каких-либо новостей со стороны эмитентов", - говорится в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном ЦБ РФ в четверг.

Банк России совместно с МосБиржей "прорабатывает механизмы предупреждения ситуаций, связанных с потенциальным расхождением рыночных цен с фундаментальными оценками для низколиквидных инструментов", говорится в документе.

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