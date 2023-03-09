Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

ЦБ и МосБиржа думают, как избежать нездоровых скачков низколиквидных бумаг

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Эпизоды резких скачков стоимости ценных бумаг третьего эшелона, участившиеся в начале текущего года, подтолкнули регулятора российского финансового рынка к выработке механизмов их предотвращения.

"На рынке акций третьего эшелона Московской биржи с начала года возросло число случаев краткосрочного взрывного роста и последующего спада волатильности и объема торгов низколиквидными ценными бумагами. Значимые ценовые колебания происходили на фоне повышенного спроса со стороны розничных инвесторов и отсутствия каких-либо новостей со стороны эмитентов", - говорится в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном ЦБ РФ в четверг.

Банк России совместно с МосБиржей "прорабатывает механизмы предупреждения ситуаций, связанных с потенциальным расхождением рыночных цен с фундаментальными оценками для низколиквидных инструментов", говорится в документе.

Новость дополняется

ЦБ РФ МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейшие банки РФ в феврале нарастили продажу валюты до 496 млрд рублей

Опрос ЦБ выявил негативные последствия замены "недружественного" оборудования в компаниях

Опрос ЦБ выявил негативные последствия замены "недружественного" оборудования в компаниях

Загородные дома в России подорожали на 13% за год на фоне роста спроса

Загородные дома в России подорожали на 13% за год на фоне роста спроса

Поставки российского СПГ в ЕС в 2022 году оценены как рекордные

Трейдеры больше не ждут снижения ставок мировыми ЦБ в 2023 году

Трейдеры больше не ждут снижения ставок мировыми ЦБ в 2023 году

Агентство Argus запустило котировку Urals в Индии

"Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиатехники

"Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиатехники

Греф не стал комментировать перспективы продления своих полномочий в Сбере

Греф не стал комментировать перспективы продления своих полномочий в Сбере

Сбербанк примет решение о размере дивидендов за 2022 год в марте

Credit Suisse отложил публикацию годового отчета после ночного звонка SEC

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });