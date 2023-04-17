МосБиржа утвердила меры по борьбе со скачками цен на низколиквидные акции

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Комитет по фондовому рынку Московской биржи согласовал меры по борьбе с высокой волатильностью цен на низколиквидные ценные бумаги и рекомендовал их к принятию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе торговой площадки.

Так, МосБиржа намерена распространить режим дискретного аукциона на все акции, обращающиеся на площадке (сейчас он действует только для бумаг из индекса биржи). Кроме того, планируется внеочередное увеличение шага цены по ряду низколиквидных бумаг и сужение ценовых коридоров для бумаг, торгуемых со стопроцентным обеспечением, по которым были зафиксированы аномальные отклонения цен. Также будет доработана методика противодействия дестабилизации с точки зрения критериев срабатывания и ускорения реакции.

О сроках введения новых мер МосБиржа объявит позднее, уточнили в пресс-службе.