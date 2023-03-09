Крупнейшие банки РФ в феврале нарастили продажу валюты до 496 млрд рублей

При этом физлица сократили покупку валюты до 72,6 млрд рублей

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года системно значимые кредитные организации (СЗКО), как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров, увеличили продажу валюты на рынке до 496 млрд рублей с 455 млрд рублей в январе, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Физические лица в феврале сократили покупку валюты на биржевом рынке и через крупнейшие банки до 72,6 млрд рублей со 111,3 млрд рублей в январе. Граждане приобрели доллары США и евро на сумму 61 млрд рублей и китайские юани на 11,6 млрд рублей в рублевом эквиваленте. Часть валюты приобретается физическими лицами для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета, подчеркивает регулятор.

Участники рынка в феврале продолжили сокращать объем операций в "токсичных" валютах. Сокращение доли токсичных валют сопровождалось снижением объема чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами, подчеркивает Банк России. Так, экспортеры в феврале продали валюту на $7,8 млрд против $10 млрд в январе 2023 года и $15 млрд в декабре 2022 года. Это, как отмечает ЦБ, было обусловлено как снижением цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов, а также ростом соответствующих издержек.

Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО: в феврале они приобрели валюту на 539 млрд рублей (в январе - на 320,4 млрд рублей).

Ожидание санкций в отношении нового списка кредитных организаций способствовало росту неопределенности на валютном рынке, подчеркивает ЦБ. На этом фоне рубль ослаб по отношению к доллару США на 7,4%, участники рынка продолжили сокращать объем операций в "токсичных" валютах. Совокупная доля юаня (CNY/RUB и USD/CNY) на биржевом рынке выросла в феврале до 37% (в январе - 33%) от общего объема торгов. Сокращение доли токсичных валют произошло преимущественно за счет пары USD/RUB, доля которой снизилась до 36% (на 4 процентных пункта к январю), что стало минимальным значением за последние годы.

Снижение предложения долларов США на "Московской бирже" в условиях введения новых санкционных пакетов со стороны недружественных стран способствовало формированию в конце февраля временного дефицита ликвидности в долларах США на рынке свопов, отмечает ЦБ.