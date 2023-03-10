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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Прибыль МосБиржи по МСФО в 2022 году выросла на 29,2%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа по итогам 2022 года получила 36,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 29,2% больше, чем в 2021 году (28,1 млрд рублей), говорится в сообщении биржи.

В пресс-релизе не раскрыта информация о чистой прибыли за четвертый квартал, но, если исходить из ранее опубликованных данных (по итогам девяти месяцев 25,1 млрд рублей), в последнем квартале 2022 года чистая прибыль могла составить 11,2 млрд рублей. В четвертом квартале 2021 года она составляла 7,6 млрд рублей, таким образом рост составил 47%.

Показатель EBITDA вырос в 2022 году на 28,4%, до 49,7 млрд рублей.

Комиссионные доходы биржи снизились за год на 9,8%, до 37,5 млрд рублей, что обусловлено падением объемов торгов нерезидентами и цен рублевых активов. В четвертом квартале произошло снижение на 17,6% до 9,855 млрд рублей.

Комиссионные доходы на рынке акций сократились за год на 37%, до 3,27 млрд рублей (в четвертом квартале на 55%, до 702 млн рублей), на рынке облигаций сокращение составило 17,6%, до 2,004 млрд рублей, но в четвертом квартале был рост на 63,3%, до 982 млн рублей). Комиссионные доходы денежного рынка за год также сократились - на 18,8%, до 9,497 млрд рублей, за квартал они снизились на 28,4%, до 2,416 млрд рублей.

Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 35,1%, до 5,662 млрд рублей (за квартал рост составил 30,7%, до 1,508 млрд рублей). На срочном рынке они снизились на 28%, до 3,741 млрд рублей (за квартал на 43,6%, до 925 млрд рублей).

Операционные расходы увеличились за год на 16,2%, до 23,84 млрд рублей (в четвертом квартале произошло снижение на 0,8%, до 6,046 млрд рублей).

Размер собственных средств биржи по итогам года составил 107, 33 млрд рублей (в 2021 году - 90,66 млрд рублей). На конец года она не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат составил 4,18 млрд рублей, средства в основном были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку ПО.

Основными акционерами Московской биржи являются Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (5,3%), State Street Bank & Trust Company (5,3%) и Capital Group Companies (5,2%). Free float составляет 64%.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

МосБиржа
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