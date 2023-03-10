"Роснефть" 15 марта проведет сбор заявок на бонды объемом от 13,5 млрд юаней

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ПАО НК "Роснефть" 15 марта с 11:00 до 15:00 по Москве проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 002Р-13 с офертой через год объемом не менее 13,5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир по ставке купона - 3,50-3,75% годовых. Купоны полугодовые.

Организаторами выступят БК "Регион" и ВБРР.

Техразмещение запланировано на 20 марта.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

В предыдущий раз "Роснефть" выходила с юаневым выпуском облигаций в сентябре прошлого года. Тогда компания разместила 10-летние облигации с офертой через 2 года объемом 15 млрд юаней по ставке 3,05% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей, 3 выпуска классических облигаций на 40 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд и выпуск биржевых бондов на 15 млрд юаней.