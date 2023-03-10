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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале снизился в 2,9 раза

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале снизился в 2,9 раза
Фото: Matшas Baglietto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале 2023 года, по предварительной оценке, снизилось в 2,9 раза - до $12,9 млрд по сравнению с $37,7 млрд в январе-феврале 2022 года, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-феврале 2023 года сократилось в 2,8 раза - до $15,3 млрд по сравнению с $43,5 млрд за аналогичный период 2022 года.

Значительное сокращение профицита баланса товаров и услуг обусловлено сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта, объяснил ЦБ.

Сжатие совокупного дефицита первичных и вторичных доходов в основном было связано с уменьшением объема выплаченных российскими компаниями инвестиционных доходов в пользу нерезидентов, отметил Банк России.

При этом регулятор подчеркнул, что положительное сальдо финансового счета было сформировано снижением обязательств перед нерезидентами и ростом иностранных активов российской экономики.

ЦБ РФ
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