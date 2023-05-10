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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Биржевая торговля сахаром в России с начала 2023 года выросла в два раза

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В России с начала 2023 года биржевая торговля сахаром выросла в два раза и к началу мая достигла 102 тыс. тонн, сообщает Союзроссахар со ссылкой на данные Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа") и биржи СПбМТСБ.

За неделю со 2 по 5 мая на биржевых торгах было продано 9,3 тысячи тонн сахара, что в 16 раз больше, чем год назад.

По данным НТБ, сахарные заводы с начала текущего года зарегистрировали 18,6 тысячи внебиржевых договоров общим объемом реализации 2,3 млн тонн сахара. При этом только за апрель зарегистрировано 5,9 тыс. договоров объемом 668 тыс. тонн (в 1,8 раза выше уровня апреля 2022 года).

Средние биржевые цены на сахар на НТБ на минувшей неделе составили 62-62,2 рубля за кг (с НДС) и находятся ниже уровня прошлого года на 4%. В апреле средняя цена составила 58,1 рубля за кг (на 14% ниже, чем в апреле 2022 года).

Сейчас биржевые торги сахаром проводятся на двух товарных биржах - НТБ и СПбМТСБ. По состоянию на текущую дату аккредитовано 39 складов сахарных заводов из 65 действующих и еще 16 находятся в процессе аккредитации.

СПбМТСБ НТБ Союзроссахар
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