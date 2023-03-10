Объем алюминия из РФ на складах LME вырос более чем вдвое в феврале

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Объемы российского первичного алюминия на складах Лондонской биржи металлов (LME) в феврале увеличились более чем вдвое, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржи.

При этом доля от общего объема запасов по алюминию осталась относительно стабильной на уровне 45% (месяцем ранее - 41%), так как приток металла из других стран также вырос на фоне слабого мирового спроса.

В феврале склады LME покинуло более 20 тыс. тонн российской меди, что снизило долю меди российского происхождения до 81% по сравнению с 94% в январе.

Агентство отмечает, что данные получены после резкого увеличения поставок на южнокорейские склады, которые являются удобным местом для хранения металла, экспортируемого из восточной части России. По данным биржи, более 100 тыс. тонн алюминия было доставлено в корейский порт Кванъян в начале февраля, что отразилось самым значительным увеличением запасов LME почти за год.

США 24 февраля этого года ввели дополнительные тарифы на российские металлы. В частности, 200%-я пошлина была введена на алюминий российского происхождения, а также на алюминиевую продукцию, произведенную в третьих странах из выплавленного в РФ металла. Помимо этого, импортная пошлина в размере 70% с 1 апреля будет введена в отношении меди, никеля и свинца российского происхождения, а также алюминиевых сплавов.

На рост запасов алюминия российского происхождения на складах LME обратила внимание в конце прошлого года Alcoa, которая настаивала на исключении алюминия из РФ из листинга LME. Рост ставит под угрозу адекватность формирования цен в условиях, когда часть потребителей отказывается от его приобретения, опасался ряд участников рынка, поэтому биржа должна повысить прозрачность в отношении количества российского металла в своей системе.

LME отказалась вводить ограничения на российские металлы, хотя после ввода пошлин США приостановила выдачу варрантов на металлы с американских складов. Также биржа стала публиковать информацию об объеме металлов российского происхождения на своих складах.