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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

LME возобновила торги никелем в часы работы азиатских бирж

LME возобновила торги никелем в часы работы азиатских бирж
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME) возобновила торги никелем в прежнем режиме (с 3:00 по Москве), который существовал на площадке до потрясшей финансовый мир остановки торгов в марте 2022 года.

LME остановила торги никелем 8 марта 2022 года, после того как цена металла взлетела в 3,5 раза в течение двух сессий и превысила $100 тысяч за тонну. Сделки общим объемом порядка $3,9 млрд, совершенные в этот день, были отменены. Лишь спустя неделю биржа возобновила торги, установив дневной лимит колебаний цен на никель в 5%, который в дальнейшем был расширен до 15% (как и у других металлов). При этом торги осуществлялись только в часы работы европейских трейдеров.

С 27 марта, никель на LME вновь начала торговаться и в часы работы азиатских торговых площадок, сообщает Bloomberg.

Первоначально LME планировала возобновить азиатские торги с 20 марта, но отложила этот шаг из-за риска волатильности после того, как было обнаружено, что небольшое количество упакованных грузов на ее складах содержат камни вместо никеля. LME заявила, что в ходе глобальной проверки никеля, хранящегося в других местах ее складской сети, не было выявлено никаких других нарушений.

Биржа надеется, что продление рабочего дня увеличит объемы торгов, облегчив арбитраж между лондонскими и шанхайскими контрактами. Активность на рынке никеля последний год оставалась значительно ниже докризисного уровня, а отсутствие ликвидности способствовало случайным резким колебаниям цен.

Среднесуточные объемы торгов в последний год составляют менее половины уровней, которые были до этого инцидента, а количество открытых контрактов сократилось более чем на треть. Снижение активности сделало рынок уязвимым для сильных колебаний и поставило под сомнение его дальнейшую жизнеспособность в качестве места, где устанавливаются базовые цены на один из самых важных металлов в мире, отмечает Bloomberg.

"Объемы не вернутся быстро", - полагает аналитик Horizon Insights Гао Инь. По его словам, проблемы с ликвидностью, возникшие в результате инцидента год назад, еще не решены, и инвесторы по-прежнему не доверяют никелевым контрактам на бирже.

Никель в этом году демонстрирует худшую динамику среди цветных металлов, торгующихся на LME, подешевев более чем на 21%.

LME Азия
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