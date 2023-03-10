Курс рубля к евро обновил минимум с апреля 2022 года

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в пятницу курс доллара немного укрепился, а евро подорожал сильнее, обновив максимум апреля 2022 года.

К 19:00 доллар подорожал на 25,5 копейки, до 76,1 рубля. Евро подорожал на 75,25 копейки, до 81 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 47,9 копейки - до 78,3 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 7,9 копейки - до 10,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в пятницу рубль подешевел к доллару и евро, при этом евро обновил максимум с конца апреля прошлого года, поднявшись выше 81 рубля впервые с 22 апреля 2022 года вслед за динамикой этой валюты на глобальном рынке. Усиление интереса глобальных инвесторов к риску и рост пары "евро-доллар" были спровоцированы данными по рынку труда США и ослаблением ожиданий ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 311 тысяч, сообщило Минтруда. По пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 504 тысячи, а не на 517 тысяч, как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в январе на 225 тысяч, респонденты Trading Economics - на 205 тысяч.

Безработица в США в феврале выросла до 3,6% с январских 3,4%. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.

В предыдущие шесть месяцев американская экономика в среднем прибавляла 343 тысячи рабочих мест в месяц.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в феврале выросла на 0,2% относительно предыдущего месяца - до $33,09. Темпы ее повышения были минимальными за год, в январе они составили 0,3%. В годовом выражении показатель увеличился на 4,6% (4,4% в январе). Аналитики в среднем ожидали роста на 0,3% и 4,7% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели в феврале уменьшилась до 34,5 часа с 34,6 часа месяцем ранее.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-феврале 2023 года, по предварительной оценке, снизилось в 2,9 раза - до $12,9 млрд по сравнению с $37,7 млрд в январе-феврале 2022 года, сообщается в материалах на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-феврале 2023 года сократилось в 2,8 раза - до $15,3 млрд по сравнению с $43,5 млрд за аналогичный период 2022 года.

Значительное сокращение профицита баланса товаров и услуг обусловлено сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта, объяснил ЦБ.

"Российский рубль сегодня подобрался к отметке 76 за доллар и завершил торги чуть выше этой отметки. Инвесторы пересматривают свои ожидания в отношении темпов ужесточения денежно-кредитной политики в США, что отражается в росте индекса доллара DXY и снижении цен на нефть. Тем не менее, вышедшая сегодня статистика с рынка труда США оказалась спокойной - хотя количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказалось 311 тысяч против прогноза в 225 тысяч, уровень безработицы вырос с 3,4% до 3,6%, что может дать ФРС больше доводов в поднятии ставки лишь на 25 б.п, а не на 50 б.п.", - рассказала "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Российская валюта на неделе продолжила консолидироваться в диапазоне 74-77, завершила торги в районе 76 по отношению к доллару США. Рубль сохраняет стабильность благодаря поддержке Минфина, который продает юани на сумму до 5,4 млрд рублей ежедневно, а также пониженному спросу на валюту. В центре внимания на следующей неделе будет заседание ЦБ РФ, решение по ставке и комментарий регулятора. В краткосрочной перспективе рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 74-77 за доллар США", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Цены на нефть растут в пятницу вечером на данных с рынка труда. По мнению аналитиков, более значительный, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест в США является позитивным фактором для нефтяного рынка, сообщает MarketWatch.

К 19:00 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,53% - до $82,02 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,38% - до $76,01 за баррель.

Между тем с начала недели Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 4,8%. Это самое значительное недельное падение с начала февраля, отмечает MarketWatch. Инвесторы опасаются слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что может привести к рецессии в США.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,78 копейки, до 75,9406 рубля, и увеличил курс евро на 26,37 копейки, до 80,4009 рубля..

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 7,91 копейки по отношению к четвергу и составил 75,9454 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 укрепился на 9,08 копейки и составил 75,9572 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 224,745 млн, из которых $486,275 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $738,47 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 20,82 копейки, до 80,3661 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 34,97 копейки, подорожав до 80,4591 рубля. Объем торгов евро составил 723,825 млн евро, из которых 157,018 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 566,807 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 7,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 7,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках четверга - 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.