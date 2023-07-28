Sanofi увеличила чистую прибыль во II квартале на 22%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi SA увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 22%, но ее выручка уменьшилась на 1,5%.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 1,435 млрд евро против 1,175 млрд евро годом ранее.

Прибыль от основных операций - внимательно отслеживаемый показатель, который не учитывает износ активов, списания, расходы на реструктуризацию и разовые факторы - в минувшем квартале выросла на 8%, до 2,18 млрд евро, или 1,74 евро на акцию.

Квартальная выручка Sanofi составила 9,965 млрд евро против 10,12 млрд евро годом ранее.

Эксперты, опрошенные Vara Research, в среднем прогнозировали прибыли от основных операций фармкомпании на уровне 2,09 млрд евро при выручке в 10,04 млрд евро.

Продажи самого популярного препарата Sanofi - Dupixent - увеличились на 34%, до $2,56 млрд евро.

"Хорошие результаты в первом полугодии 2023 года дают нам уверенность в перспективах компании на оставшуюся часть года, в связи с чем, мы повышаем прогноз на весь год", - сообщила компания.

По новому прогнозу Sanofi, темпы роста ее прибыли от основных операций в этом году будут выражаться "средним" однозначным числом в процентном выражении, а не "низким", как ожидалось ранее.