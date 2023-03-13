Совет директоров "Норникеля" отклонил предложение "Русала" сменить главу совета

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норникеля" большинством голосов отклонил предложение "Русала" об освобождении от должности главы совета Андрея Бугрова и избрании вместо него независимого директора Евгения Шварца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с решением совета.

Совет также подтвердил полномочия руководителей комитетов.

Бугров, один из ключевых топ-менеджеров "Интерроса" Владимира Потанина, с 2013 года входивший в правление "Норникеля", возглавляет совет директоров с середины прошлого года, когда это место покинул Гарет Пенни.

Шварц, бывший директор по природоохранной политике Всемирного фонда природы (признан в РФ иноагентом), является независимым директором, выдвинутым в совет по квоте "Русала". Он с 2020 года входит в состав совета директоров "Русала".

Первоначально вместо Бугрова "Русал" выдвинул кандидатуру другого члена совета – Дениса Александрова (глава золотодобывающей Petropavlovsk), но он в тот же день попросил исключить его кандидатуру.

Эта инициатива была встречной в ответ на просьбу главы "Интерроса" Сергея Батехина освободить его от должности председателя комитета по бюджету и избрать руководителями всех комитетов совета независимых директоров. Вместо себя Батехин предложил кандидатуру Егора Шейбака, которого в совет выдвинула компания Crispian Романа Абрамовича. Шейбак возглавлял упраздненную в этом году службу по финансовому контролю "Норникеля".

"Интеррос" Потанина сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,25%. Доля Crispian – около 4% акций. Free float "Норникеля" – около 33%.