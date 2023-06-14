Андрей Бугров переизбран главой совета директоров "Норникеля"

При совете создан комитет по крупным сделкам

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Председателем совета директоров "Норильского никеля" переизбран Андрей Бугров.

При совете директоров "Норникеля" также создается комитет по крупным сделкам, сообщил "Интерфаксу" Бугров. Этот комитет, в частности, будет рассматривать обоснования сверхлимитного удорожания ряда проектов и сделок по привлечению финансирования, вызванного резким изменением геополитической обстановки в прошлом году.

По мнению Бугрова, итоги голосования по кандидатуре главы совета директоров "Норникеля" отражают "тенденцию к улучшению взаимопонимания и сотрудничества среди членов совета директоров".

В конце прошлого года "Русал" предлагал освободить Бугрова от должности главы совета и избрать вместо него Дениса Александрова (экс-главу золотодобытчика Petropavlovsk, выдвинутого в совет Crispian), а после его отвода - Евгения Шварца, номинированного в совет "Русалом". Александров и Шварц избраны в совет как независимые директора.

Бугров, один из ключевых топ-менеджеров "Интерроса" Владимира Потанина, с 2013 г. входивший в правление "Норникеля", работает председателем совета директоров с середины прошлого года, когда это место покинул Гарет Пенни.

Новый комитет, который призван оптимизировать нагрузку членов совета, будет рассматривать крупные сделки, требующие одобрения квалифицированного большинства членов совета - 10 из 13. Таких сделок не так много; когда и если они возникнут, они будут рассматриваться новым комитетом на предмет соответствия интересам компании и ее акционеров. Решение комитета будет носить рекомендательный характер. "Такой формат работы позволит вносить на рассмотрение совета максимально проработанные сделки и повысит эффективность его работы", - считает Бугров.

Комитет, состоящий из трех человек, возглавит представитель "Русала" Александра Захарова, уточнил глава совета директоров "Норникеля". В совет, согласно информации на сайте "Норникеля", также войдут первый вице-президент "Норникеля" Марианна Захарова и экс-руководитель упраздненной в этом году службы по финансовому контролю "Норникеля" Егор Шейбак (в предыдущий состав совета его выдвигал Crispian).

"Создание такого органа - это дань потребности, которая возникает в нынешних условиях функционирования компании", - пояснил глава совета директоров.

"По какому-то проекту может существенно вырасти бюджет, причем настолько, что достигнет порога, который требует утверждения советом директоров. Это вполне реальный пример. В текущей ситуации у компании есть затруднения с закупкой импортного оборудования и запасных частей. То есть доступ к ним есть, но по ценам, которые могут в два раза превышать прежние", - сказал он.

Такая же ситуация с логистикой и привлечением долгосрочного финансирования.

"Деньги есть, но они дороже. Все это ложится на себестоимость проектов, которая растет, в ряде случаев, превышая лимиты, предусмотренные бюджетом компании на определенный период", - отметил Бугров.

"Норникель" ожидает в этом году пика инвестиционного цикла, в ходе которого капвложения вырастут на 10%, до $4,7 млрд. Инвестиционная программа 2023 г. предусматривает финансирование экологической "Серной программы 2.0", горных проектов, проектов поддержания энергетической инфраструктуры Норильского промрайона и замены оборудования, капитализируемого ремонта, а также социальные проекты.

С созданием нового комитета при совете директоров "Норникеля" их число возрастет до шести при обязательных по правилам биржи двух.

"Интеррос" Потанина сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,25%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float "Норникеля" - примерно 33%.