Фондовые индексы США начали день снижением на 0,7-1%

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы начали торги в понедельник снижением.

Инвесторы следят за развитием ситуации в банковской отрасли страны и пересматривают прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы, полагая, что американский ЦБ не будет столь агрессивным, как ожидалось, с учетом сложившейся ситуации.

Индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite опустились в первые минуты торгов на 0,7%, в то время как Standard & Poor's 500 упал на 1%.

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