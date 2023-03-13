Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Фондовые индексы США начали день снижением на 0,7-1%

Фондовые индексы США начали день снижением на 0,7-1%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы начали торги в понедельник снижением.

Инвесторы следят за развитием ситуации в банковской отрасли страны и пересматривают прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы, полагая, что американский ЦБ не будет столь агрессивным, как ожидалось, с учетом сложившейся ситуации.

Индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite опустились в первые минуты торгов на 0,7%, в то время как Standard & Poor's 500 упал на 1%.

Новость дополняется

Dow Jones Nasdaq
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крах Silicon Valley Bank выявил риски для сектора, привел к пересмотру прогнозов для ставки ФРС. Обзор

Крах Silicon Valley Bank выявил риски для сектора, привел к пересмотру прогнозов для ставки ФРС. Обзор

Цены на нефть падают почти на 5% на фоне опасений кризиса в банковской отрасли США

Цены на нефть падают почти на 5% на фоне опасений кризиса в банковской отрасли США

Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков

Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков

Экспорт из РФ в 2022 году подскочил на 19,9%, импорт снизился на 11,7%

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Сбор зерна в РФ в 2022 году вырос на 29,9% по сравнению с 2021 годом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });