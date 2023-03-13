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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Росморпорт не исключает перенос сроков ряда инвестпроектов в портах на 2025-2026 гг.

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ряд инвестиционных проектов в морских портах со сроком сдачи в 2024 году могут быть перенесены на год-два, сообщил журналистам начальник управления инвестиций и стратегического развития ФГУП "Росморпорт" Андрей Болдорев.

"(Сдвиг возможен - ИФ) по проекту "Новотранс" в Усть-Луге, по проекту зернового терминала в Новороссийске, будет сдвиг по "ВаниноТрансУголь", еще ряд проектов под вопросом", - сказал он.

По словам Болдорева, на перенос сроков влияют разные факторы, но основным является смена поставщиков оборудования. В ряде случаев речь идет о смене проектных решений, корректировке проектной документации.

ФГУП "Росморпорт" является одним из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры, находится в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Компания осуществляет деятельность в 59 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ.

Росморпорт
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